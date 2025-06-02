هل الحزب الشيوعي بذلك يكون غير شرعي؟!

من أحاجي الحرب():

○ كتب: أ. Ahmad Shomokh

بروف ع ع إبراهيم خلال انتقاده الشديد والصائب للصفوة السودانية على امتداد معارضاتها الكسولة، وتجاوزها دوماً للمجتمع، وتعويلها فقط على الحكومة ورئيس الوزراء .. تطرّق لبيان الحزب الشيوعي المنتقد لتعيين رئيس الوزراء بسبب أن قرار التعيين صادر من البرهان غير الشرعي، لأنه انقلب على الوثيقة الدستورية و”حكومة الثورة”، وهي ذات الوثيقة والحكومة التي سعى الحزب خارقاً للوثيقة الدستورية ذاتها لإسقاطهما، فهل الحزب الشيوعي بذلك يكون غير شرعي؟! 🙆🏽‍♂️

#يسقط_العبط