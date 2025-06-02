لك ان تتخيل ان الوليد مادبو قال هو يمثل انسان الريف.. ويسعي لهدم دولة 56 !!

من أحاجي الحرب():

○ كتب: أ. Ibrahim Mohamed Ibrahim

البلد المجوبك دا يوم بجننا!!

الوليد مادبو، المولود في العمارات، وقرأ روضة بي ترحيل فيهو مشرفة…وبشيل معاهو فطاير زعتر وجبنة للفطور …وحافظة فيها عصير… وقبل يطلع بشرب الشاي بالكيكة الزريقة ديك،ثم قرأ في اعرق الجامعات،و والده كان وزير دفاع في الديمقراطية التانية…وبيتهم فيهو حرس وجرس وكان جيت تزازي بي جنبو بلحقوك الزينين…واكل نوتيلا ولعب بلي ستيشن وعمرو 5 سنوات.. لك ان تتخيل ان الوليد قال هو يمثل انسان الريف.. ويسعي لهدم دولة 56 !!

اذا انت بتمثل الريف، معناتها نحنا بنمثل ناس المقابر!!!