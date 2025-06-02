من أحاجي الحرب ():

○ كتب: د. Ameen Banaga

الوليد مادبو مجرد حالة وهمية يبدأ حديثه بالصلاة على النبي في الأولين و الآخرين و إلى يوم الدين ثم يتبعه فيقول قال اللورد جيريمي في مجلس اللوردات البريطاني كأن جيريمي الإمام علي !!



هو يريد أن يعطي سمنارات عن مشاكل الريف السوداني و الحوكمة لرئيس وزراء يسميه دمية كما وصفه مثله الاعلى اللورد جيريمي!! كيف من كان دمية يفتهم السمنارات!!؟

هو يتحدث عن الريف في دارفور و تبعية النخبة النيلية لمصر في الوقت الذي يتحدث العربية بلهجة اهل شبرا في القاهرة!!!

#من_أحاجي_الحرب