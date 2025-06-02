رأي ومقالات

الوليد مادبو مجرد حالة وهمية

2025/06/02
الوليد مادبو
الوليد ادم مادبو

من أحاجي الحرب ():
○ كتب: د. Ameen Banaga
الوليد مادبو مجرد حالة وهمية يبدأ حديثه بالصلاة على النبي في الأولين و الآخرين و إلى يوم الدين ثم يتبعه فيقول قال اللورد جيريمي في مجلس اللوردات البريطاني كأن جيريمي الإمام علي !!


هو يريد أن يعطي سمنارات عن مشاكل الريف السوداني و الحوكمة لرئيس وزراء يسميه دمية كما وصفه مثله الاعلى اللورد جيريمي!! كيف من كان دمية يفتهم السمنارات!!؟
هو يتحدث عن الريف في دارفور و تبعية النخبة النيلية لمصر في الوقت الذي يتحدث العربية بلهجة اهل شبرا في القاهرة!!!
#من_أحاجي_الحرب

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2025/06/02