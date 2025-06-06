أحزان الماغا – أيلون ضد ترمب:

ماغا – MAGA – حركة سياسية شعبوية أسسها ويقودها ترمب، ويعكس اسمها إختصارا لعبارة “لنجعل أمريكا عظيمة مجددًا”. ومثل أكثر الحركات الشعبوية تطرفًا، تتكون ماغا من تحالف غروتيسكي، غريب ومتناقض بين أغنياء ومليارديرات من جهة، والطبقة العاملة شديدة الفقر، من ناحية أخري. هذه الطبقة ضحية العولمة النيوليبرالية وهجرة الوظائف إلى الدول منخفضة الأجور، مما حرمها من مصادر دخلها وأدي إلي وتنامي التفاوت الاجتماعي والاقتصادي داخل أمريكا.

منذ البداية، نشأ خلاف جوهري بين طرفي حركة ماغا بشأن ملف الهجرة. فقد عارضت الطبقة العاملة الفقيرة، بقيادة ستيف بانون، بشدة جميع المهاجرين وكل أنواع الهجرة ودعت لإغلاق أبواب أمريكا بالضبة ووضع المفتاح تحت الفرشة – كما قال سلك.

في الطرف الآخر، فقد أراد الأغنياء، الذين يمثلهم إيلون ماسك واخرون، استمرار الهجرة لأن مصالحهم الطبقية تحتاج إلى عمالة أجنبية رخيصة في الوظائف الدنيا والأقل مهارة، كما تحتاج إلي مهندسين وعلماء ذوي مهارات عالية، لا سيما في مجالات التكنولوجيا المتطورة. كان هذا الطرف يأمل أن يواصل ترمب إدانة المهاجرين والهجرة بهدف إلهاء الفقراء من جوهر سياساته التي تخفض الضرائب علي الأغنياء وفي نفس الوقت تقلل من المعونات والرعاية الطبية التي يستفيد منها الفقراء، ولكن تحت الرادار، يجب أن يسمح ترمب باستمرار الهجرة المُنظّمة. وهذا ما حدث فعلا، إذ أنه رغم الفرقعات الإعلامية إلا أن فترة ترمب الأولي والحالية تم فيها ترحيل مهاجرين بنسب أقل مما رحله بايدن أو أوباما – الذي إستحق لقب المرحلاتي الأكبر. الليبراليون لطيفون يبتسمون بنعومة ولا ينبحون ولكنهم عضتهم سامة وشرسة.

بسبب هذا الاختلاف، كان فصيل ستيف بانون صريحًا وناقدًا للفصيل الغني الآخر في حركة ماغا. لذا، ليس من المستغرب أن يكون ستيف بانون الآن في غاية البهجة بسبب إندلاع الحرب النووية بين ترمب وإيلون ماسك. إهتبل بانون الفرصة ودعا إلى التحقيق مع ماسك وترحيله لأنه مهاجر من جنوب أفريقيا. عجبني ليهو.

عادة راس المال حذر، يفضل الإبتعاد عن الصراع السياسي المكشوف. إذ يفضل الأثرياء البقاء في الظل والإستثمار في معسكر أو حزب من الحزبين بدون الدخول في صدام مكشوف مع الحزب الاخر حتي لا يدفع ثمنا في حالة فوزه. ولكن ايلون مسك إستثناء. فقد إستثمر الرجل في حركة ترمب ودفع ثمنا إذ قرر الكثير من كارهي ترمب حول العالم عدم شراء سيارة تيسلا نسبة لعدم قبولهم بمجمل سياسات حكومة ترمب، وتضرر ايلون مسك من ذلك. وبعد أن تضرر ايلون مسك من كارهي ترمب سيتضرر الآن مرة أخري من طرف ترمب ومحبيه بعد إندلاع حرب التويتات.

ناس مدني بيقولو دي مباراة بين الإتحاد والنيل. إن شاء الله الأتنين يطلعو مغلوبين. عجبني لي ايلون مسك. هذه الحرب مسلية للغاية، لكن المشكلة هي أنه عندما تتقاتل الفيلة، يتعفص القش.

معتصم اقرع