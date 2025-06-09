علاء نقد بين الكسل والنسيان

عندما سئل د. علاء نقد عن سبب تاخر إعلان حكومة الجنجويد أكثر من ثلاثة أشهر ذكر رمضان والعيد من ضمن الأسباب.

كلامو ده ذكرني واحد سوداني اتخرج من الجامعة وطلع من السودان طش في أوروبا واول مرة رجع لي أهلو بعد تلاتين سنة. أمو قالت ليهو وين أولادك? قال ليها لا يا أمي ما اتزوجت. سألتو ليه تلاتين سنة قاعد من غير عرس. رد وقال ليها والله نسيت يا أمي.

حسي علاء نقد لو قال نسيت أحسن من عذرو البيض ده. المهم، إن شاء الله أخواننا العرب ما يسمعو كلام علاء ده ويتأكدو من أسطورة انو السوداني كسلان.

بعدين علاء ذكر من ضمن الأسباب للتاخير تدني الثقة مع الحركة الشعبية وأنهم محتاجين لي وقت لبناء الثقة بالتواصل وكدة. بس نسي يفسر لينا كيف أنو أطراف لا تثق في بعضها كيف تعلن عن تشكيل حكومة مشتركة قبل بناء هذه الثقة.

معتصم اقرع