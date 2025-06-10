مامون المأمون رجل بقامة وطن …

أحتاج لأن أشحذ قريحتى ، وأستجمع شتات أفكاري ، وأنتقي الحروف والكلمات حتى أستطيع أن أكتب عن شخص ٍ بقيمة الشهيد العقيد الركن مامون عبد القادر (اب احمد) …

علاقتي بالشهيد لم تكن عابرة أو وليدة لحظات ، بل علاقة متأصلة وعميقة إمتدت لأكثر من عشرين سنة كان خلالها نعم الأخ والصديق الصدوق ورفيق درب الكفاح الطويل …

الشهيد مأمون من زمرة القادة العسكريين الذين يعرفون جيداً ماذا يريدون ، وما هو المطلوب منه كقائد في لحظات السلم والحرب ، وكيفية قيادة الرجال وفقاً لقناعته المستمدة من الكتاب والسنة فهو قائد ميداني ورجل إستخبارات حقيقي شهد له بذلك كل من زامله أو خدم تحت قيادته …

من المحطات المهمة جداً في مجال خدمته العسكرية هى عمله رئيس إستخبارات القوات المشتركة السودانية/التشادية في الأعوام ٢٠١٩م/٢٠٢١م والتى من خلالها وقف على الكثير من المعلومات المتعلقة بقوات حرس الحدود وقوات الدعم السريع في ولاية غرب دارفور وداخل الحدود التشادية وطبيعة الصراعات في تلك المناطق والتداخل القبلي والإثني ومدى تهديد كل ذلك على الأمن القومي والوطني السوداني وقد كتب تقريراً مفصلاً في هذا الشأن قام بتسليمه لجهات الإختصاص…

لم يكن غريباً أن نلتقي أنا والشهيد في كثير من الرؤى والأفكار والقناعات ، كل واحد منا كان لديه موقف ثابت ومبدئي تجاه قوات الدعم السريع ومدى إنتشارهم وتمددهم في المرافق الحيوية والإستراتيجية بالدولة (راجع أقوال الشهيد في موقع مونتي كاروو )…

الشهيد مأمون كان مكلفاً بجمع المعلومات عن مليشيا الدعم السريع التى تمردت لاحقاً….

رؤيتنا في حركة ٢١سبتمبر ٢٠٢١م التصحيحية لما يسمى بقوات الدعم السريع كانت ترتكز على أن هذه المليشيا عبارة عن خطر إستراتيجي يُهدد الدولة السودانية (سياسياً ، أمنياً ، عسكرياً ، إقتصادياً ، ثقافياً ، إجتماعياً …الخ) وأنه يجب حسمها وحسم طموحات قيادتها الغير مشروعة والحمد لله فقد صدقت رؤيتنا …

الشهيد مامون عبد القادر من زمرة الضباط الذين تحركوا من منطقة وادي سيدنا العسكرية الى منطقة الشجرة العسكرية حيث سلاح المدرعات عند إندلاع هذه الحرب في ١٥ ابريل ٢٠٢٣م وشارك في كل المعارك حتى لحظة إستشهاده داخل مدرعته في معركة صك العملة الشهيرة ..

كل العمليات العدائية التى تم تنفيذها خارج سلاح المدرعات في بدايات هذه الحرب كان القاسم المشترك فيها كل من الشهيد عبد الحليم جبريل والشهيد مامون عبد القادر …

أذكر أنه قبل قيام هذه الحرب بثلاثة أشهر حكى لنا الشهيد مامون بأنه قد رأى النبي صل الله عليه وسلم في منامه يبشره بشئ لم يذكره لنا ، ولأنه كان يسكن في الغرفة المواجهة لغرفتي بسكن الضباط بالقاعدة الجوية/كرري أشهد انه كان يقيم الليل بشكل يومي وراتب وانه كان صواماً قواماً …



إستشهاد العقيد الركن مامون عبد القادر بمعركة صك العملة يحكي عن بطولة قائد إستثنائى كانت له بصمة واضحة في العمل العسكري الميداني وقيادة الرجال في أحلك الظروف عندما يشتد أوار المعارك ويكون الثبات فيها هو الفيصل في سبيل الوصول الى الإنتصار الحقيقي …

تقبل الله الشهيد مامون عبد القادر في الخالدين ..

#الله أكبر الله أكبر الله أكبر

#نصر من الله وفتح قريب …

عبد الباقي الحسن بكراوي