رسالة صلاة الفاتح .. من بورتسودان

صلاة الفاتح صيغة من صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، واشتهرت بها الطريقة التيجانية.

الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ، ناصر الحق بالحق والهادئ إلى صراطك المستقيم.

وفي تقديري أن رئيس الوزراء حين تلى صلاة الفاتح في كلمته القصيرة جدا عقب صلاة العيد في بورتسودان كانت له رسائل إلى من يهمهم الأمر ، لأن الكلمة في ذاتها كانت قصيرة جدا حتى لتكاد صلاة الفاتح تكون هي الكلمة وهي الرسالة.

حميدتي كان يظهر تيجانيته ، ويكاد الدعم حين كان سريعا قبل أبريل 2023م قبل أن يصير متمردا بعدها قد صار الراعي للطريقة التيجانية والداعم لشبكة خلاويها ، خلاوي مبروكة.

كما أن صلاة الفاتح في بورتسودان قد تكون رسالة للجماعات السلفية في شرق ليبيا التي تدعم التمرد وتزعم أنها تقاتل حكومة الدواعش أو الإخونج في بورتسودان ، وربما هي أيضا رسالة للفضاء التيجاني في عموم غرب أفريقيا من حيث تأتي مجموعات الفزعة والمرتزقة على السواء.

رسالة ، إلى من يهمه الأمر ، سلام.

وكل عام وأنتم بخير.

#كمال_حامد 👓