أبواق الحكومة الإنتقالية تواصل في إدعاء أنها نجحت في إعفاء ديون السودان

السودان ثاني أسوأ دولة عربية مثقلة بالديون في عام ٢٠٢٥. ومع ذلك تواصل أبواق الحكومة الإنتقالية في إدعاء أنها نجحت في إعفاء ديون السودان. هذا إنجاز منتحل لم يحدث إلا في أكاذيب أصحابه.



الصحيح إن الحكومة الإنتقالية نصاعت لكل إملاءات الخارج في السياسة الأقتصادية والسياسة الخارجية بلا مقابل للشعب. كما في الصورة أدناه، “أظهرت بيانات حديثة لموقع “World Population Review” تصدر لبنان لقائمة أعلى الدول بنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2025، بنسبة بلغت 283%، يليها السودان ”

معتصم اقرع