هلاك اللواء المليشي مهدي الأمين كبه ضربة قاسية للمليشيا المجرمة

كبه..

هلاك اللواء المليشي مهدي الأمين كبه اليوم فى الدبيبات وآخرين ضربة قاسية للمليشيا المجرمة من عدة نواحي:

– مهدي من أبناء الحوازمة و أحد قادتهم المؤثرين في الميدان وفي التعبئة والاستنفار والقيادة ، و غيابه سيكون له تأثير بالغ على ابناء الحوازمة فى صفوف مليشيا الدعم السريع المتمردة ، ودون أن ننسى جزء من مسرح العمليات العسكرية الآن يدور في منطقة الحوازمة وخاصة الحمادي والدبيبات ..

– كما أن مهدي ضابط سابق بالجيش السوداني ولديه معارف عسكرية واطلاع على الاستراتيجيات والتكتيكات الميدانية وحركة القوات ، فهو أحد ضباط الدفعة 39 كلية حربية ، ومعلوم أن اكثر الضباط مشاركة في العمليات بعد تخرجهم مباشرة هم الدفعة 37 و38 ، وبنسبة اقل الدفعة 39 ولذلك اكتسب الكبير من المهارات..

– تعامل مهدي فى ترتيب المجندين ، عندما كان قائداً لمعسكرات الخدمة الوطنية ، مما اضاف لخبراته مهارات تنظيم وادارة الحشود العسكرية..

– أما التأثير الرابع ، هو قدرة القوات المسلحة على الوصول إلى قيادات المليشيا المؤثرة وتحييدهم بدقة متناهية والخبراء يدركون معنى ومغزى ذلك وقد هلك كبه ومعه كل حراسه وسائقه الخاص وتم دفنه بالدبيبات..

د.ابراهيم الصديق على

9 يونيو 2025م..