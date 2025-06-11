ناس ( لُقمةٌ في بطن جائع خيرٌ من بناء ألف جامع) قبَّلوا خلاص على الحُجَّاج🤣🤣🤣 قالوا ليهم هسه قروش الحج دي مش كانت حلَّت مشاكل المويه والكهرباء !!

وطبعاً النوع دا من الناس لا بطعم جائع هو ولا ببني جامع … ولا بمشي هو الحج ولا بجيب لناس الحِلَّة طاقة شمسية!!

والنوع دا ما بشوف في الدنيا دي قروش مفروض تمشي لبطون الجوعى أو للمويه والكهرباء غير قروش الناس العايزه تصلي دي أو عايزه تحج!! مع انو حاجة الجوعى وضعف الخدمات لم تنقطع يوماً عندنا في بلادنا!!

ما سمعناهم زمان انتقدوا صفقة تسجيل وارغو للمريخ أو تنظيم حفل غالي التذكرة لفنانة من الخارج … كان ممكن مثلاً يقولوا (كراسة لكاتِب خيرٌ من تسجيل لاعب) أو ( إصلاح الشفخانة أولى من استجلاب الفنانة)😅

بما أن الناس المشت الحج دي مشت بقروشها لا دافع ليها البرهان ولا كامل إدريس ، وبما أن المجموعات الناقدة دي مجموعات بتحترم جداً جداً _ بحكم ليبراليتها _ الاختيارات الشخصية … فالحُجَّاج ديل اختاروا يمشوا الحج بقروشهم ، فما تتدخلوا في حرياتهم الشخصية ولا في قراراتهم الخاصة.

انتو لمّوا قروشكم واتواصلوا مع المنظمات البتعرفوا دروبها ديك وبتعرفوا تقدموا ليها مشروعات للتمويل وابقوا مارقين على الطاقة الشمسية….

وجاي وجاي وجاي

مافي حاجة ساي

كلّو عندو دين

كلّو عندو رأي

عمر الحبر