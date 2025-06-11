رئيس الوزراء من المهم أن ينشئ صفحة على منصة إكس بخطاب رسمي ويتم توثيقها

لسانٌ مُبين

لا يحتاج رئيس الوزراء د. كامل إدريس إلى من يزوده بالنصائح، أو يخبره بما يجب فعله أو تركه، ولكن من واجب التنبيه فقط، هناك صفحات كثيرة على منصات التواصل الاجتماعي منتشرة باسمه وأخبار وتصريحات عليها توقيعاته أحياناً، بعضها ربما يكون بحسن نية، إلا أنها خلقت حالة من الالتباس والتشويش.

وحتى لا تنمو بصورة سالبة، أو تأتي بنتائج عكسية، أو تستخدم ضده، خصوصًا وأن هنالك قابلية لتصديق كل شيء في سوداننا هذا. من المهم أن ينشئ صفحة على منصة إكس بخطاب رسمي ويتم توثيقها، بأعجل ما يكون، واتخاذ إجراءات سيبرانية كافية ومشددة لحماية الحسابات من الاختراق، وتكون هي المنصة الوحيدة لنشر التغريدات والتدوينات.

على أن يراعي الفريق الذي يعمل عليها الإيجاز والوضوح، واستخدام عبارات دقيقة ومفهومة ورسمية، وأن تتضمن كل تغريدة رسالة محددة، سواء كانت تهنئة أو تعزية، أو تعميق الأجندة الوطنية، أو إشاعة التفاؤل والأمل، أو التفاعل مع التطورات العالمية الجسيمة، أو الإعلان عن قرارات مهمة،كما يفعل الرئيس الأمريكي ترامب. وهذا كفيل بالتعبير عن ما يود قوله وفعله، وقطع الطريق أمام تعدد الألسن، بما يمكن أن يشوش على سياسة الحكومة.

عزمي عبد الرازق