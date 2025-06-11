حفتر من الدعم اللوجستي إلى المواجهة المباشرة مع الجيش السوداني

تحركات قوات الجنرال المتمرد خليفة حفتر الذي يسيطر هو و أبناؤه على شرق ليبيا منذ تمرده على الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً في مايو 2014 على الحدود السودانية الليبية نأتي في إطار خطة دويلة الشر للسيطرة على منطقة العوينات و بعض النقاط الحدودية لضمان تدفق قوافل إمداد مليشيا الجنجويد التي فشلت في القيام بالمهمة نتيجة للنشاط المكثف لقوات محور الصحراء المشكلة من القوات المسلحة و المشتركة و هيئة العمليات ، و لإيجاد بديل لطرق الإمداد التقليدية عبر تشاد التي تشهد تذمراً معلناً من كبار ضباط الجيش إعتراضاً على تورط قيادتهم في استخدام مطار (أم جرس) و معبر أدري لإمداد المليشيا ..

حفتر بالإضافة للقوات التابعة له فإنه يستخدم مرتزقة من عدة دول أفريقية بالإضافة إلى روسيا و كولومبيا و يستعين بمستشارين من بعض الدول الأوروبية ..

الإشتباكات التي وقعت بين القوات السودانية و قوات و مرتزقة حفتر قبل يومين بالقرب من منطقة العوينات تؤكد بوضوح تحول دور الجنرال المتمرد من الإمداد اللوجستي للمليشيا إلى المواجهة المباشرة مع قواتنا المسلحة تنفيذاً لمخطط دويلة الشر المصطنعة ، و يعد تطوراً خطيراً يستدعي التعامل معه بما يستحق ، و بالتالي فإن قواته و مرتزقته و مراكز إمداد المليشيا داخل الأراضي الليبية التي يسيطر عليها أصبحت أهدافاً مشروعة للجيش السوداني ..

على الحكومة الشرعية في ليبيا أن تتخذ الإجراءات المناسبة في مواجهة هذا التصعيد إلتزاماً بالإتفاقات الموقعة بين البلدين و نتائج و مخرجات زيارة الفريق البرهان القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس السيادة إلى طرابلس في شهر فبراير من العام الماضي 2024 و من أجل الحفاظ على حسن علاقات الجوار ..

سوار

10 يونيو 2025