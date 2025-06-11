شمال السودان، منطقة لها خواص ما يسمى عسكريا بمناطق “الإستنزاف الإستراتيجي”

لا جديد، سادتي … حفتر “وغيره” من بداية الحرب يدعمون المليشيا..يمدونها بالمرتزقة، وقطع الغيار، والآليات، والسلاح… ورغم كل ذلك، سُحقوا جميعا بفضل الله…🫰

🔹️ما حدث الآن كونه ظهر بشكل علني نسبيا ، لكن في “الوقت الضائع”… بعد أن صار زمام المبادرة بيد الجيش، بفضل الله أولا وأخيرا..

🔹️الأهداف المحتملة لظهور حفتر عديدة، لكنها أمامي واضحة. لكن هذا الظهور في هذا التوقيت تحديدا، هو أمر مدروس، ويهدف أكثر ما يهدف لـ”الشو الإعلامي” ورفع الروح المعنوية للمليشيا المنهارة، والتي بات جنودها وداعموها في حالة يأس ورفض للقتال كما تعلمون ، حتى ان المليشيا اضطرت للتجنيد القسري…

وهذا التدهور الخطير كان بحاجة إلى حلول “يائسة” من هذا النوع.. في الحقيقة لم يتبقى في يد الإمارات غير الحلول اليائسة ، وربما جرُّ هذا الأراجوز، أو لنقل (الدُمية الإماراتية حفتر) ، إلى العلن، كان أحد هذه الحلول… على أمل أن يُنعش ذلك معنويات المليشيا قليلا..

قليلا فقط🤏… تخيل ان القليل اصبح مهما..بالنسبة لهم

🔹️لكن هل هناك أهداف أخرى؟

✍️ نعم. وبعضها عسكري، متصل بطبيعة المثلث الحدودي كنقطة استراتيجية، وبعضها متعلق بمحور الصحراء، وربما محاولة تشتيت الجيش عن حسم معارك الغرب التي بدأت في مراحل” النضوج النهائي” (راجع تحليلاتنا السابقة)..و المهم ان كلها محاولات يائسة، لا داعي للخوض في تفاصيلها الآن…

🔹️لكن ما يهمك (واعتقد ان اعلامهم المضاد سيركز على “التخويف” ب هذه النقطة تحديدا ) هو أن هذه التحركات ليس من بينها نية دخول “الشمال” ، بإذن الله..

✍️فهذه كلفة ‘صعبة’ على الإمارات وحفتر نفسه … ستجر لهم هموم عسكرية ودولية هم في غنى عنها…

✍️دخول الشمال كان ممكنا في بداية الحرب، بل تمت المحاولة فعلاً يوم 13 أبريل… لكنهم أدركوا “السر” سريعا ، السر الذي جعل “غزو” أرض الشمال فكرة غبية. طوال التاريخ.. بداية من بعانخي و تهارقا..وصولا إلى البرهان..

✍️فشمال السودان، منطقة لها خواص ما يسمى عسكريا بمناطق “الإستنزاف الإستراتيجي” (Strategic Attrition Zone ، وهي مناطق ببساطة كالثقب الأسود… (قد تدخلها بإرادتك، لكنك لن تخرج منها ..بإرادتك..)

🔹️أرض معزولة… مكشوفة… بعيدة عن أي منفذ إمداد. دخولها مخاطرة… والخروج منها كارثة أكبر.

✍️دعك من ان الشمال يمثل العمق الحيوي لمصر ، كما انه ممر لتجارة بملايين الدولارات .. كما اشرنا لذلك في مقال سابق

🔹️الجدير بالذكر، انهم قد يحاولوا الاكثار من ارسال المسيرات الى الدبة او مناطق اخرى في الشمالية (لإيهام الناس) او جعلهم يربطون ما يحدث ف المثلث بنية غزو الشمال.. فلا تلقوا لهم بالا ..ههه

🔹️هذا كل شيء ..حتى الآن 🫰

ونعم كنت اريد الاكتفاء بذلك المنشور المختصر جدا..

لكني وجدت ان الموضوع سيكون مادة دسمة لحربهم الاعلامية التي اشرنا لها سابقا بانها ستكون من ضمن ادواتهم الاصيله فيما تبقى لهم من انفاس ، فالتوضيح مهم لفضح محاولاتهم منذ البداية..

نصر من الله وفتح قريب 🩵

MohamMed Badi