المثلث الحدودي: خطر قوات حفتر..

وصول أكثر من 260 عربة من المرتزقة الاجانب بقيادة كتيبة سبل السلام الليبية ، إلى منطقة العوينات على الحدود السودانية المصرية الليبية ، مساندة للمليشيا المتمردة هو ليس تحول جديد في الحرب وإنما انكشاف المستور والمخبوء وراء أجندة وابعاد الحرب ، والهدف زعزعة استقرار وأمن المنطقة ، واهم دلالاتها:

– اقتراب الحرب من الحدود المصرية ، حيث اصبحت لأول مرة على تماس مباشر مع الأراضي المصرية ، بعد إخلاء القوات المسلحة للمنطقة كجزء من ترتيبات الرد..

– تهديد مباشر للولاية الشمالية ، واقصد هنا تحديداً ، دنقلا والدبة ، حيث الطريق مشهور بالتهريب ولديه خبراء ولا يمكن القول أنه سالك ، بل مغامرة ذات مخاطر عالية ، لكن الحذر واجب..

– تأكيد ودلالة التدخلات الأجنبية فى السودان وتوظيف القوى الخارجة عن القانون من تجار السلاح ومهربي المخدرات والبشر وبعض المجموعات الارهابية فى غرب القارة الافريقية كمرتزقة فى الحرب..

هذه معادلات جديدة فى موازيين الحرب لابد من التعامل معها بما يلزم..

(تحليلنا السابق فى التعليقات)..

حفظ الله البلاد والعباد..

ابراهيم الصديق علي

10 يونيو 2025م..