حقيقة المثلث … جبل عوينات …

هضبة حسنين…

أولا مساحة جبل عوينات حوالي 490كلم مربع ، ومسمى جبل عوينات في حقيقته إسم جبل صغير منفصل داخل السودان في الناحية الجنوبية من الجزء السوداني ، مثل جبل مرة ، جبل صغير ولكن المنطقة الجبلية بها عشرات الجبال بأسمائها تحت مظلة جبل مرة.

والإسم الجغرافي المسجل رسميا هو هضبة حسنين ، على إسم الضابط المصري محمد بك حسنين الذي قام في 1923م برحلة استكشافية من الكفرة إلى دارفور.

تقسيم الجبل :

تقريبا 10% من المساحة في مصر ، 50% في ليبيا ، والباقي في السودان.

المراكز الحدودية :

مصر : مركز الثعلب الحدودي شرق الجبل وملاصق لخط عرض 22درجة.

ليبيا : مركز شرطة عين زوية في الجانب الجنوبي الغربي من الجبل.

السودان : قرية المثلث في الجانب الجنوبي الشرقي وتبعد حوالي 23 كلم جنوب خط 22 الحدودي مع مصر ، وواضح أن قرية المثلث عبارة عن تجمع من تجمعات الدهابة التي نشأت مع إزدهار التعدين الأهلي.

هذه المراكز عبارة عن رواكيب بها استراحات ومطاعم وخدمات مثل الانترنت الفضائي ومحلات البنشر والورش ومتاجر بسيطة.

ومثل هذه التجمعات تتحرك وتتعامل عادة مع مدن الشريط النيلي الأقرب لها جغرافيا من دنقلا إلى وادي حلفا.

وقرى الدهابة هي أيضا مراكز للتجارة الحرة عبر الحدود.

#كمال_حامد 👓