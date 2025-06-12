رأي ومقالات

(كامل إدريس .. زعيم ومفكر ولا خازوق جديد)

2025/06/12
نزار العقيلي

انتشرت صورة قبل يومين ظهر فيها الدكتور كامل إدريس رئيس الوزراء و هو لابس جاكيت ما بشبه اللبس السوداني ، جاكيت بدون ياقة مفتوحة او كرفتة و مقفول من قدام زي الجلابية ، اللبسة دي في الحقيقة اسمها ( نهرو جاكيت ) و مرتبطة بشخصية عالمية مشهورة اسمها ( جواهر لال نهرو ) و نهرو ده كان أول رئيس وزراء للهند .

و قبل ما نعرف قصة نهرو مع كامل ادريس شنو لازم في الاول نجهز كباية قهوة بدون سكر و بدون دواء و للناس الما بتعرف ( نهرو ) بنقول ليهم ده زعيم و مفكر و اديب من الناس القادوا الهند لطريق الإستقلال من الإستعمار البريطاني و بعد الإستقلال بداء يبني الدولة الحديثة بتفكير جديد و بدون اي تبعية للغرب او الشرق لانو السيد نهرو كان من المؤسسين لحركة ( عدم الإنحياز ) مع الزعيم جمال عبد الناصر و تيتو من يوغسلافيا ، الحركة دي معناها إحنا ما تابعين لي زول ، لا لامريكا ولا لروسيا و إحنا بنقرر وين بتكون مصلحتنا .

السيد نهرو كان دائما بيلبس الجاكيت البسيط و المميز ده و دي حاجة خلت الناس تربط اللبسة دي بشخصية نهرو القوية و الفكرية و تسميها على اسمو ، لكن ، السؤال هنا ، لييييه كامل إدريس لبس لبسة نهرو ؟؟

كامل إدريس ما زول بسيط، كامل زول قانوني ضليع و مثقف كبير و من الناس الشايلة هم السودان من زمان و لامن زول ذي كامل ادريس يلبس لبسة نهرو المعروفة فاكيد ما صدفة و اكيد دي رسالة صامتة بتقول انا زول بفكر و ما داير امشي وراء التبعية و عايز ابني صورة جديدة للسودان فيها كرامة و عزة خاصة و انو لبسة نهرو دي بترمز للكرامة و الإستقلال و اصبحت رمز عالمي للزعماء و المفكرين و كامل عايز يقول انا ما سياسي عادي انا زعيم و مفكر و في نفس الوقت عايز يقول سياستنا ح تكون عدم الانحياز لاي معسكر و قرارنا ح يكون مستقل و ح اعمل في السودان ذي ما عمل نهرو في الهند

الزعماء و المفكرين ما بيتكلموا كتير و حتى صمتهم بيكون عندو معنى و كامل ادريس بي لبستو دي قال كتير من غير ما يتكلم و كنت متوقع انو اللبسة دي تلفت نظر الناس و تتكلم عنها لانها ما عندها علاقة بملابسنا الوطنية و لا بتراثنا و لا يمكن انو كامل ادريس يكون لبسها بالصدفة و هو في ساعاتو الاولى في كرسي الحكومة

جواهر نهرو لامن استلم رئاسة وزراء الهند استلمها دولة مفككة و فقيرة و متخلفة في التعليم و الصحة و الصناعة و قرر انو يبداء من الصفر و فعلا خلال سنوات اصبحت الهند دولة قوية ليها مكانتها في العالم .

إحنا حاليا في السودان برضو طالعين من حروب و انقلابات و تدخلات اجنبية و السودان محتاج لزول ذي نهرو عندو بعد نظر و قريب من شعبو و بيعرف كيف يخاطب العالم و يختار الطريق الصحيح للبلد ، فهل ح يكون كامل ذي نهرو فعلاً ؟

ما عايز احكم على كامل قبل ما اشوف حكومتو و شغل حكومتو لكن كامل ادريس قال عندو خطة و تصور و دي الحاجة الخلتني اتفاءل بيهو لانو ما حصل في تاريخ السودان جانا رئيس وزراء شايل خطة و تصور واضعهم بي نفسو .

خلونا ندعم دكتور كامل لانو كامل بدون دعم الشعب ما ح ينجح ، خلونا نقيف معاهو لحدي ما نشوف القبة تحتها نهرو ولا خازوق جديد و كل عام و انتو بالف خير .
نزار العقيلي

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