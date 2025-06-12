مناشدة عاجلة

تؤكد حكومة (تأسيس) السودانية من منفاها بالعاصمة الكينية (نيروبي) أنه لا يوجد حل عسكري للوضع في كالفورنيا، وعلى الطرفين الجلوس للتفاوض والبحث عن حل سلمي للأزمة. وتقترح تكوين لجنة رباعية من: بوركينا فاسو وغواتيمالا وميانمار وأستونيا لمحاولة حث الطرفين على التفاوض والوصول لحل سلمي. كما نادت بتكليف خبيرة قانونية من جنوب إفريقيا لكتابة مسودة إتفاق إطاري ودستور تتبناه نقابة المحامين الأمريكيين، يؤدي لتكوين حكومة مدنية ديمقراطية. وتطالب الحكومة الإمريكية باحترام حق الشعب الأمريكي في التعبير السلمي، وإشراك تجمع المهنيين الأمريكيين وقوى الهامش وقوى الحرية والتقدم في تشكيل الحكومة المقبلة. ما جاء بعاليه يؤكد لنا بأن حكومة (تأسيس) نصيرة لكل قضايا المهمشين بالعالم، وهذا يؤكد بأنه لا كبير عند تأسيس. وقد تناولت المظاهرات الأمريكية بكل جرأة، لإيمانها الراسخ بأن العدالة قيمة أخلاقية لا تتجزأ، وخلاصة الأمر نجزم بأن حكومة تأسيس هي الحكومة الوحيدة في العالم التي لفتت نظر أمريكا لما يدور فيها من بطش تجاه البسطاء. وبذا نؤكد بأنها نالت استحسان كل الدنيا، وبذا سحبت البساط من حكومة (بورسودان) أسيرة جماعة الأخوان. ومثل هذه المواقف النبيلة بلا شك يعري حكومة الأمر الواقع البرهانية الإنقلابية، قاهرة الشعوب. ويفتح المجال لها لعودة الشرعية الثورية من جديد.

د. أحمد عيسى محمود

عيساوي

الأربعاء ٢٠٢٥/٦/١١