مظاهرات وشغب لوس أنجلوس..

ردود فعل رسمية …

أعمال الشغب والسلب والنهب زادت من عزيمة الرئيس ترامب في تنفيذ سياسة التحريلات Deportations.

تحدث الرئيس ترامب وقال إن ماحدث أثبت أن لوس أنجلوس تم غزوها واحتلالها من غرباء من دول العالم الثالث وبعضهم لا يتورع عن رفع أعلام أجنبية.

قوة عزيمة وإصرار الرئيس تشحذ همة وعزيمة الرسميين المؤيدين له فتحدث أحد مسئولي إنفاذ القانون متحديا أحد المتظاهرين المقنعين قذف ضابطا بحجر بأنه قد تم التعرف عليه بإسمه ومسكنه وهو الآن تحت الملاحقة.

خاطبه قائلا إن التكنولوجيا الحديثة مدمجة مع الذكاء الصناعي مهما حاولت التخفي خلف الأقنعة سيتم التعرف عليك، من طرف الأذن ، من لمحة مقلة العين ، من الهيئة العامة ، إنها تقنيات السجل البايومتري الرهيب.

قال إن جميع الشفشافة الذين نهبوا المتاجر ستتم فحصهم والتعرف عليهم وملاحقتهم فضلا عن من سيتم ترحيلهم.

السجل البايومتري سيحل تدريجيا وثائق إثبات الشخصية وسيكون محل جواز السفر وسيختفي الباسبورت وإذا صرت مارقا فسيتم تجميد حساباتك البنكية في كل العالم لأن كل إجراء مرتبط بالسجل البايومتري.

سيتم حبسك وحرمانك من الحقوق وستتحول إلى سجين وأنت طليق تمشي بين الناس ولكنك خارج عالمهم.

ليس هذا هو الأخطر ، الأخطر هو السعي لصناعة مسيرات ومقذوفات تبرمج بالسجل البايومتري للمستهدف فتبحث عنه ، بين الحشود ، أو حتى داخل غرفة نومه.

ولكن ، الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

#كمال_حامد 👓