الجيش اذا تقدم خطأ لانه لا يوجد تفاوض يعيده قحت للسلطة

انقلاب في مالي .. قحت تصرح أن هذا دليل على الاضطراب في المنطقة وأن الوضع في السودان هش وسيتأثر به، ولذلك يجب العودة للتفاوض الذي سيعيدنا للسلطة.

محاولة اغتيال في سيريلانكا .. هذا سلوك اجرامي وسببه هو الصراع السياسي والحل هو الحوار، ونحن يجب أن نكون نموذجا، ويجب العودة للتفاوض الذي سيعيدنا للسلطة.

افتتاح مركز صحي في “ود عشانا” .. هذا خطأ لانه جريمة شروع في الإعمار قبل إيقاف الحرب، والحل هو العودة للتفاوض الذي سيعيدنا للسلطة.

كلتوم بت نفيسة طلقوها .. هذا بسبب الهزة الإجتماعية وبسبب الحرب والحل هو العودة للتفاوض الذي سيعيدنا للسلطة.

الجيش اذا تقدم خطأ لانه لا يوجد تفاوض يعيدهم للسلطة، واذا تأخر هذا يعني انه لا يوجد حل عسكري ويجب العودة للتفاوض الذي يعيدهم للسلطة.

اذا تردى الوضع الصحي وتم اغلاق مستشفى الجيش والبرهان غلطانين والتفاوض هو الحل، ولو تم فتح المستشفى برضو الجيش والبرهان غلطانين والتفاوض هو الحل.

الشعب السوداني يحرق يغرق ما مهم، المهم هو العودة للسلطة.

مكي المغربي