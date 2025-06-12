نسأل الله أن تكون مليشيا الدعم السريع ومن يناصرها قد دخلت مثلث الموت بوصولها الحدود السودانية/ المصرية الليبية

أن الكلمة الآن للطيران الحربي وقبل أن تلتقط المليشيا وأعوانها أنفاسها في جبل عوينات

عاجلا المطلوب ضربات جوية مكثفة والمنطقة اصلا خالية من السكان ومن المنشاءات المدنية

الحذر من أن ترتب المليشيا أوضاعها وتقيم دفاعتها لتعزز الهجوم على الفاشر وعلى الدبة

أن سحق قواتنا للمليشيا التى دخلت المثلث سوف يكون بمثابة قاصمة الظهر لها

ما يبدأه الطيران الحربي من الجو تكمله القوات المشتركة على الأرض بالإجهاز على القوة الغازية

#نصر من الله وفتح قريب

بكرى المدنى