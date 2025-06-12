رأي ومقالات
ماذا بينك وبين الله يا شعب السودان ؟؟
ماذا بينك وبين الله يا شعب السودان ؟؟
لو كنت سفيراً للسودان في واشنطن لما ترددت في زيارة المتظاهرين و المعتصمين في لوس انجلوس و بعدها إن شاء أصبح (شخص غير مرغوب فيه) !!
هل تذكرون زيارات سفراء الولايات المتحدة و بريطانيا و غيرهم من سفراء الترويكا لإعتصام (قحت) في محيط القيادة العامة و تناولهم الشاي و القهوة مع المعتصمين !!
و هل تذكرون دعم بعض رجال الأعمال للإعتصام بالمال و الطعام و الشراب !!
و هل تذكرون دعم دويلة الشر للإعتصام بمبلغ 5 مليون دولار !!
( كما تدين تدان)
و المثل السوداني يقول :
(التسوي كريت تلقاه في جلدها)
H-Magid Elsuwar