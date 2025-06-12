رأي ومقالات

ماذا بينك وبين الله يا شعب السودان ؟؟

2025/06/12
تمثال

ماذا بينك وبين الله يا شعب السودان ؟؟
لو كنت سفيراً للسودان في واشنطن لما ترددت في زيارة المتظاهرين و المعتصمين في لوس انجلوس و بعدها إن شاء أصبح (شخص غير مرغوب فيه) !!
هل تذكرون زيارات سفراء الولايات المتحدة و بريطانيا و غيرهم من سفراء الترويكا لإعتصام (قحت) في محيط القيادة العامة و تناولهم الشاي و القهوة مع المعتصمين !!
و هل تذكرون دعم بعض رجال الأعمال للإعتصام بالمال و الطعام و الشراب !!
و هل تذكرون دعم دويلة الشر للإعتصام بمبلغ 5 مليون دولار !!
( كما تدين تدان)
و المثل السوداني يقول :
(التسوي كريت تلقاه في جلدها)

H-Magid Elsuwar

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2025/06/12