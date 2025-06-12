يجب على السودان ألّا يفتح جبهة جديدة للقتال عليه بالتوازن

▪️يجب على السودان ألّا يفتح جبهة جديدة للقتال عليه بالتوازن والدفاع عن أراضيه وحدوده فقط وعدم التدخل في العمق الليبي واتباع هوى وتفلتات الحركات المسلحة؛ وكذلك عدم الرهان عليها وعلى الأصدقاء في المنطقة.

▪️مصر لا تملك أي قرار يجعلها في موضع المساند للسودان مهما تكالبت الدول عليه لأن مصر تعمل وفقاً لمصالحها فقط وأي تعدي داخل حدودها تحاول تحويله لمصلحتها فقط.

▪️مصر تنظر لمليشيا الدعم السريع من زاوية علاقتها بمحمد بن زايد؛ وحتى اتهاماتها المتكررة لمصر إلا أن مصر لم تكلف نفسها حتى في الرد، فكلما سارعت المليشيا باتهام مصر ردت مصر بدبلوماسية عالية بأن علاقتها وطيدة مع الإمارات وزيارات اقتصادية واجتماعية كما أن كلما كان السودان ضعيفًا ساعد في مصرنة حلايب.

▪️معرفة القادة بمحيط السودان وجواره أمر مهم والعيش وسط عالم وجوار متقلب العلاقات يجب أن يكون وفقًا للمصالح الاستراتيجية وحُسن الجوار وعدم فتح ثغرات جديدة حتى لا يؤتى من خلالها فالعدو يتربص ويتحين الفرص والصديق والجار موصداً لأبوابه إن انتصرت سارع إليك مهنئًا و إن هُزمت سعى لخلق علاقة جديدة، هكذا هو العالم.



جنداوي