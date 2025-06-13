مليشيا ال دقلو وسعت دائرة حربها لتصبح مهدداً للسلم والأمن في الإقليم

🔘وسعت مليشيا ال دقلو دائرة حربها لتصبح مهدداً للسلم والأمن في الإقليم وهجومها على المثلث الحدودي هو خطوة متهورة ستدفع ثمنها غالياً..

🔘الجيش سينظم خطواته كما المعتاد ويطهر المنطقه من دنس الاوباش لكن التطهير ينبغي ان لا يكون محصوراً على المشهد العسكري وبالساحة السياسية من لايقلون جرماً عن المليشيا من الذين ظلوا يسوقون لفكرة أن الحرب هي نزاع داخلي وغضوا طرفهم عن مرتزقة ال دقلو الذين غزو البلاد..

🛑اليوم هددت مصر السياسيين المقيمين فيها بالمشاركة في مؤتمر جنيف بمنعهم من دخول أراضيها وبذلك و ضعتهم في التصنيف الذين يستحقونه كزراع سياسي للمليشيا ، في حين أن بعض هؤلاء يغازلهم سمسار الشنطة ويجالسهم يحتسي معهم الشاي في فلل التجمع ولا يجد من يضربه على يده (ويقعده في علبه)..

#ام_وضاح