إسحق أحمد فضل الله يكتب: (قال …. من يفتحون عيونهم الآن)

ومواطن مجهول يلذع الحاج آدم عن

: لماذا يطفو الآن من قاع البحر لإنقاذ الدعم من الإبادة..

وظهور الحاج آدم الآن يفتح العيون على شيء غريب … وهو أن

الحاج آدم يطفو من المجهول ليصبح فجأة … نائباً للرئيس

وشيخ الترابي يطفو عنده شخص مجهول … وفجأة … ويصبح هو الناطق باسم التنظيم

وعلي الحاج … ودريج … وشريف حرير يلتقون في قولو ويقررون الإلتحاق بأحزاب الوسط وتسلقها وقيادتها

وعلي الحاج يصبح نائباً / تقريبًا / للترابي

وحمدوك/ في أيام الإنقاذ !!!!/ يدفرونه وفجأة ودون أن يعرفه أحد

ليصبح شيئًا في مقام نائب الرئيس

والآن كامل إدريس .. الذي لا يكاد يعرفه أحد يطفو من أسفل المحيط وفجأة ليصبح رئيس وزراء

…….

وعلي الحاج ينتهي به الأمر مقيمًا في برلين

ومدهش أن محاولات تجري بقوة عام ٢٠١٧ لإعادته وتنصيبه رئيس وزراء …

……

ودريج يصبح والياً ثم يهرب ويطلق الهجاء ضد السودان .. والإنقاذ

وشريف حرير في محاضراته في كندا ضد الإسلام وضد السودان يعتذر للحاضرين / سودانيين وأجانب/ يعتذر عن حديثه بالإنجليزية بأنه يكره اللغة العربية .. وإنه لا يعرفها

والقائمة الطويلة هذه يجمعها شيء بارز فيها هو …. هو أننا مصابون بشيء غريب…

والقائمة ينقصها أن مقعد نائب الرئيس يشغله قرنق

(2)

ومحزن أن الإعلام (الدعائي) الذى يقدم كامل إدريس الآن لا يجد إلا …. كامل إدريس فى القهوة …. كامل إدريس يرتدي الصديري ..و…

وتبرئة كامل من التعاظم أسلوب (مسهوك) فالناس الآن لا يهمها ما يجعل كامل يدخل المرحاض …. الناس ما يهمها هو خطة عمل…

خطة تفعل ما يفعله الأطباء عند أول لقاء مع المريض

ثم روشتة….

(3)

……

…..

وفى قراءتك لأيام السودان فى نصف القرن الأخير تجد ….. الدماء

الجمهوريون حزب ينكسر بإعدام زعيمه

الشيوعي ينتحر بإعدام زعيمه

قحت تباد بعد إنتهاء صلاحيتها

(قحت كانت خطوة للتمهيد للدعم السريع)

الآن الدعم يباد …

والقائمة تعني أنه لابد بعد الحرب من شيء

لإخراج السودان من دوامة الدم….

……

وقتيل جامعة الرباط

وإنتحار ضابط

ومقتل ثمانية برشاش جندي تحت المخدر

و….

إشياء هي رائحة جسد يتعفن…

والجسد/ جسد الإنسان وجسد المجتمع/ يتعفن حين يفقد المناعة

والمناعة في المجتمع هي… القانون الصارم

وأول مشاريع قحت لهدم المجتمع كانت هي… تجريد الشرطة والأمن من السلطة

والإنهيار هذا ما زال يعمل …. ولا أحد الآن يعيش آمنا

وعادة السلطة الصارمة للشرطة هى الغسل الأول للشارع

وفى أمريكا اللاتينية يبلغ الأمر أن الشرطة تقيم جهازًا سرياً يتعامل مع الجريمة بكل أسلوب الجريمة

الضربة الحاسمة .. دون محاكمة

والأمر ينجح.

إسحق أحمد فضل الله