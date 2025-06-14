نظام الملالي …

لا أتوقع أنه في خاطر المنظومة الأخوية fraternity القضاء على نظام الملالي وهم من ساهم بصناعته.

ربما يسعون لتقليم أظافره حتى لا يتجاوز حدوده ومطلوباتهم ، فهو قد قدم خدمات جليلة في إطار طموحاته المذهبية.

شاهدت فيديو للشاه المنتظر رضا الثاني محمد رضا بهلوي مع وزراء ومسئولين من الكيان يقدم نفسه لهم كحاكم لدولة علمانية متصالحة مع الجميع منتسبة لكورش الذي أطلق سراحهم من الأسر البابلي.

المنظومة لا تريد حاكما خالي طموحات لا يسبب قلقا ولا يكون خمير عكننة وإبتزاز.

على مدى سنوات نظام الملالي صرفت إيران مليارات الدولارات في مختلف دول العالم وخصوصا أفريقيا وصنعت بؤرا مذهبية في مناطق مسلمة لم تكن تعلم بتلك الخلافات ولا حتي سمعت بها فتأسست بناءا على ذلك شقاقات مجتمعية ودينية دامية أحيانا.

ومع ذلك أثبت نظام الملالي أنه ذو عزيمة تفاوضية وهي عزيمة لا تتوفر إلا لأنظمة الهويات العقائدية حيث يكون الهيكل الصلب للسلطة وأجهزتها من أصحاب الإنتماء والولاء العقائدي والعرقي وبقية مكونات الشعب لهم حقوق الحياة من مسكن وتعليم وتجارة وتملك ومشاركة في الحياة البرلمانية بضوابط.

#كمال_حامد 👓