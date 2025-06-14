هذه حرب (تحييد) إيران و إخراجها عن سياق المقاومة والممانعة ، هذه الحرب ستنتهي ب( كامب ديفيد ) أخرى …

أمريكا لا تمانع إمتلاك النظام الإيراني للسلاح النووي ، لكنها تمانع فكرة إنتاج إيران يورانيوم مخضب، لذلك ستعرض عليها شراء اليورانيوم مخضباً من أمريكا و حلفاءها ، كجزء من الإتفاق …

الكيان الاسرائيلي كان يعلم تمام العلم أن النظام الإيراني سيكون رده عنيفاً و لن يبتلع العدوان بالشجب و الإدانة ، لأن هذا يعني سقوطه و نهايته بيد الشعب الإيراني نفسه ، لأنه سيفقد مشروعيته الدينية و السياسية داخلياً ، فهو ليس نظاماً شيعياً يقوم على العداء للعالم السني كما يروج له علماء السلطان و العوام ، بقدر ماهو نظام يستمد مشروعيته من إدعاء الوقوف أمام الإمبريالية و الصهيوينة .

إسرائيل تعلم تماماً أن النظام الإيراني الذي كان بعتمد على محاربتها عبر وكلاءه بالمنطقة دون أن تتورط حدوده في الصراع ، كما يفعل بجنوب لبنان و اليمن عبر حزب الله و الحوثي ، سيكون مجبراً على تغيير حساباته حين الدخول في مواجهة مباشرة ، تتعرض فيه الأراضي الإيرانية إلى هجوم مباشر .

ستتوقف الحرب بعدة أيام بدعوى من النيتو و مخلفات وارسو للتفاوض .

و سينتهي التفاوض بابرام اتفاق سلام يقوم على بيع اليورانيوم المخضب جاهزاً لايران ، و إتفاقية تحت الطاولة تجعل العداء الإيراني لاسرائيل مجرد( campaign)موسمي دعائي ، ستسمح به الاتفاقية حتى لا يتضرر النظام الإيراني داخلياً .

كمال الزين