عقار وبروميدشن: أى مصالحات ؟

عادت منظمة بروميدشين من بالباب هذه المرة ، وألتقى مدير عام المنظمة نائب رئيس مجلس السيادة ، والذى دعاه للمساهمة فى المصالحات الاجتماعية..

فى 5 ابريل 2025م ألغت المنظمة ورشة بين القوى السياسية السودانية كان من المفروض عقدها بالدوحة وقالت إنها (وجهت الدعوة إلى الاحزاب الاسلامية) ، وقد رفض المؤتمر الوطني المشاركة فى الورشة لأسباب عددها فى بيان اصدره مولانا احمد هارون رئيس الحزب المفوض..

وكانت ذات المنظمة قد عقدت لقاءات فى جنيف وفى القاهرة خلال عامي 2024م و2025م تحت عناوين (استعادة المسار الديمقراطي) ، وظهرت المنظمة فى ابرز انشطتها عندما عقدت بالنيجر (فى يونيو 2022م ) لقاءات بين الحكومة وحركات مسلحة سودانية كانت تقاتل مع حفتر..

هذا الإنغماس فى القضايا الداخلية أمر مثير للحيرة والإستغراب ، كيف تسمح الدولة السودانية لمنظمات اجنبية بالدخول والعمل بين المكونات الاجتماعية لإجراء مصالحات ؟ ..

د.ابراهيم الصديق على

14 يونيو 2025م