الرائد شيراز خالد التي دفقت المريسة يقال أن إسمها خادم الله حريكة

بخصوص الرائد شيراز خالد التي دفقت المريسة واعلنت أن الوطن سيشرب لبن إبل بس (بل بس – بكسر الباء). يقال أن إسمها خادم الله حريكة وان شيراز مجرد اسم حركي. زمان الشيوعيين من حبهم لتعدد السودان فاطمة أحمد إبراهيم أدوها إسم حركي “النوباوية”. أما الجنجا، من حبهم لمركز قلبو خادم الله شيراز. لكن بصراحة ذوقهم اللغوي عالي.

قبل ما تجي ناطي جوز وتديني محاضرة عن الطبقة والمركز والعرق، أعرف أنو أنا حبوبتي إسمها خادم الله. لها الرحمة- أهدا روق. لكن ما عارف هل جدي كان بيدلعها ويقول ليها يا شوشو هاتي لبن إبل. . لكن بصراحة ما عندي جد إسمو حريكة

معتصم اقرع