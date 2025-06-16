● الحلقة رقم (٢) من سلسلة تواصلي مع اللواء الركن متمرد مهدي الأمين كبة ..

●يعود تاريخ هذا التسجيل الى نفس تاريخ التسجيل السابق ..

● في هذا التسجيل تحدث عن أن الخواجات يريدون خيرات هذه البلاد وليس الديموقراطية كما يدعون وهو ذات مشروع الدعم السريع الذي يقاتل الآن في صفوفه ..

● تحدث عن دمج قوات الدعم السريع المتمردة في القوات المسلحة خاصة بعد تعيين مساعدين للقائد العام وتصريحات السيد الفريق شمس الدين كباشي الأخيرة فى الفرقة ١٤ مشاة بخصوص قوات الدعم السريع ..

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عبد الباقي الحسن بكراوي