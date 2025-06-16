رأي ومقالات

الحلقة رقم (١) من سلسلة تواصلي مع اللواء الركن متمرد مهدي الأمين كبة

2025/06/16
بكراوي
عبد الباقي الحسن بكراوي

●الحلقة رقم (١) من سلسلة تواصلي مع اللواء الركن متمرد مهدي الأمين كبة…
●هذا التسجيل الصوتي يعود للعام ٢٠٢٣م بعد إندلاع الحرب بشهرين اى في شهر يونيو ٢٠٢٣م ..

●تحدث فيه اللواء الركن متمرد مهدي الأمين كبة عن قائد قوات الدعم السريع وقواته المتمردة ، وأشار فيه الى أنه وفي فترة وجوده بالدعم السريع قد كتب تقريراً وضح فيه كيفية فكفكة مليشيا الدعم السريع من خلال أربعة مسارات ..

● تحدث مهدي كبة عن الرزيقات في مليشيا الدعم السريع بأنهم قد أصبحوا غير مقاتلين لجملة من الأسباب عددها في التسجيل ، وأن الذين يقاتلون في صفوف المليشيا هم أبناء الحوازمة والمسيرية ..

● تحدث عن اللقاء الذي تم بينه وبين المتمرد عبد الرحيم دقلو في إحدى مناسبات الأهل ، حيث عاتبه على كتابة هذا التقرير ، وكان رده بأنه ضابط بالقوات المسلحة ولن يخون قسم الولاء لها …

● كانت تلك هي مواقف مهدي كبة حتى بعد إندلاع الحرب بثلاثة أشهر ، ولا أدري ما الذي حدث وغير من موقفه وقناعته ، لذلك عندما تواصلنا معه أنا والأخ الدفعة الهادي عبد الله النور كنا نرتكز على هذه القناعة لدى مهدي الأمين كبة ولكنه فاجأنا بتغيير كامل وشامل في مواقفه وقناعاته ..
● نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية للجميع ..
عبد الباقي الحسن بكراوي

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