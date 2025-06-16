بخصوص الحرب الدائرة الآن بين إسرائيل وإيران، من الطبيعي جدا أن يدعم السودان جهود سلطنة عُمان في الوساطة بين واشنطن وطهران حول الملف النووي، ويشجّع كل مسار يُخفّف التوتر ويمنع اتساع الصراع، وهذا هو الموقف الرسمي السليم.

ولكن في هذا السياق، فإن رأيي – وبكل وضوح – أنني أتفق تماما مع ما ورد في بيان الحركة الإسلامية السودانية على لسان أمينها العام علي كرتي حول “المخالب الإسرائيلية” في جسد السودان الطاهر البريء، وأراه توصيفا دقيقا وأؤكد أن هذا رأي السودانيين. فالإمارات، بالتواطؤ مع إسرائيل اعتدت على السودان حيث استخدمت حكومة الإمارات المليشيا الإرهابية كأداة في مشروع دموي ارتُكبت فيه إبادة جماعية وفظائع وجرائم ضد الإنسانية في دارفور والجزيرة. وغيرها من ولايات السودان.

للغرابة، الإمارات نفسها تُدين اليوم ضربات إسرائيل ضد إيران، لأنها أدركت أن الانحياز للمخالب الإسرائيلية قد يجعلها هدفاً كما حدث سابقاً على يد الحوثيين.

لا أحد يفرط في أمنه وتراب بلاده مصالحه، والحكومة السودانية واجبها تحرير التراب السودان وهي مفوضة من الشعب السوداني بان تصالح وتعادي حسب موقف أي جهة من الحرب ضد أو مع السودان.

مكي المغربي