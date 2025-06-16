محمد علي الجزولي قبل الحرب بزمان قصير يتوسَّط (عبد المنعم الربيع) و(إبراهيم بقَّال) وهو يشكر لهما جهادهما الإعلامي ضد (قحت) وبذلهما في الصف (الإسلامي) ضد المعسكر العلماني!!!



سيكتب التاريخ عن (أوباش معتوهين) خرجوا يقتلون الناس وهم يردِّدون (اتنين بس يا نصر يا شهادة ، نحن بنموت في سبيل القضية!!) وهم لا يتفقون على (قضية) يموتون في سبيلها أو يُقاتلون الناس عليها!!

المليشيا الآن تجمع (الإسلامي الحاقد) الذي لا تُحرِّكه غير أحقاده وحَزازاته و( الفُلولي المُهرِّج) الذي كان يتباهى بصور تجمعه برموز نظام الإنقاذ و(ساكن حيّ الرياض ابن الوزير المُتنعِّم بدولة ٥٦) الطامح أبداً إلى موقع رئيس الوزراء و(ابن الطائفة الدينية المُعمَّم صاحب الامتيازات التاريخية) الوزير السابق في حكومة البشير و تجمع (الراعي أب كيعان وناقد العقل الرعوي تابِع إلهه المشلّخ النور حمد !!)

والحقيقة أن كل هذا الخليط المُشوَّه من التناقضات والجهالات والحَزازات لا يجمعه شيء غير أنه أداة للخارج … لا أكثر ولا أقل!!



عمر الحبر