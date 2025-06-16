هل يحتسي القرنقيون لبن الأبل في يوم الأربع؟

تبين غروتسكية تحالف الحركة الشعبية مع الجنجويد في أن شيراز خالد – قائد الإستخبارات النسوية للدعم السريع – من حبها للدين أعلنت الجهاد علي الخمر ودفقت مريسة الناس واعلنت ان لبن الأبل سيكون الشراب الوطني في جمهورية الجنجويد القادمة علي منصة تاسيس. بينما قائد الحركة الشعبية العلماني عبد العزيز الحلو أعلن الجهاد ضد عطلة يوم الجمعة وطالب بان تكون عطلة نهاية الأسبوع في يوم الأربع – أصبع منتصف الأسبوع – حتي تكون الدولة علي مسافة واحدة بين جميع الأديان وربما اللا-أديان. يبدو أن القائد عبد العزيز سيحتسي لبن الأبل في يوم الأربع في جمهورية التحالف مع الجنجويد.

معتصم اقرع