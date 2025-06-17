● الحلقة رقم (٤) من سلسلة إتصالاتي مع اللواء الركن متمرد مهدي الأمين كبة ..

● وهو مواصلة للنقاش الذي دار بيني وبينه ، حيث تطرقت فيه الى ممارسات أفراد مليشيا الدعم السريع ضد المواطنين الآمنين المشمولين بالعناية وفقاً للقانون الدولي الإنساني ..

● وجهت له سؤال واضح وبين بخصوص مدى قناعته بهذه الممارسات والسلوك غير السوي الذي يمارسه أفراد المليشيا …

● سوف تتواصل هذه الحلقات والتي حاولنا فيها بقدر المستطاع أن نؤثر في موقفه ونخاطب عقله وفقاً لما هو وارد في الكتاب والسنة النبوية الشريفة ولكنه إستعصم بالبعد عنا وآثر الإستمرارية في الطريق الذي إختاره لنفسه ضارباً بكل نصائحنا عرض الحائط ..

● نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية للجميع وأن يردنا إليه رداً جميلاً غير مبدلين …

عبد الباقي الحسن بكراوي

