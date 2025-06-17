التحوّل الغريب في حياة الفنان شريف الفحيل

▪️التحوّل الغريب في حياة الفنان شريف الفحيل ما هو إلا نتاج لـ صحبة السوء؛ فهو واحد من الشباب الذين انحرفوا نتاج لإنغماسهم في بيئة غريبة، وإن اختلفنا معه فهو جاء يحمل رسالة فن سامية وكان له تأثير كبير وسط الشباب لكن سرعان ما تغيّر وقتما بدأ في تغيير شكله إرضاء لشلته وأتم الباقي عندما هاجر للبحث عن الحرية، ونسي أن لله حدود يخسر كل من يتجاوزها.

▪️إنها المخدرات أو غياب الوازع الديني، عندما يكون الإنسان ماديًا ويفقد الجانب الروحي في نفسه، أو يتعرض لصدمة ولم يستطع مقاومتها؛ حينها يضل ويتماهى وكل همه سيتغيّر في إرضاء شهواته ونزواته حتى يصل لدرجة يرى بأنه أصبح عبء على الحياة فينتحر؛ أو يتعاطى الكحول لكي ينسى ما به.

▪️نسأل الله أن يهديه إلى الصواب ويشفيه، ساعدوه بالدعوات الصالحات فعسى أن يصادف دعوة صالحة عن ظهر الغيب.

اللهم رده إلى الرشد ردًا جميلًا وعافه🤲



جنداوي