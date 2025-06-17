سالة مفتوحة لرئيس مجلس الوزراء.. ترشيح لحكومة الكفاءات المنتظرة

رسالة مفتوحة لرئيس مجلس الوزراء

ترشيح لحكومة الكفاءات المنتظرة

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السيد رئيس الوزراء

لعناية د كامل ادريس

السلام عليكم ورحمة الله

بدء نسأل الله لكم الاعانة، و أنتم تضطلعون بمهمة غاية في التعقيد و الخطورة، و هي تشكيل حكومة كفاءات تنتشل البلاد مما وصلت اليه في ظل الحرب المفروضة وواقع التجاذبات و التشاكس السياسي و الاثني..

و ثابت عندي أن اختيار كفاءات بالمعنى الدقيق للكلمة سيكون موضع رضا الجميع و هو غاية كل غيور يحلم بوطن يسع الجميع، متطور و قادر على مواجهة التحديات المحلية و الدولية..

و أرجو أن تبدأ بمشورة أهل الاختصاص و الخبرة في كل مجال لترشيح الأشخاص المناسبين لهذه المرحلة

و ان كان لي أن أبدأ هذه الترشيحات فاسمح لي أن أرشح سودانيا وطنيا غيورا، و كفء في مجال الاتصالات و الاعلام، حقق نجاحات في مجال عمله على المستوى العربي و الاقليمي، و نشهد له بالمهنية العالية و النظرة الاستراتيجية الثاقبة للمستقبل و القدرة على الاستشراف و الابتكار و التجديد و ايجاد الحلول للمشكلات التي تواجهه في مجال عمله..

ذلكم هو المهندس

عبد الرحيم سليمـــان أحمد الخيــر

مدير عام اتحاد إذاعات الدول العربية منذ يناير 2015 و حتى الان..

حاصل على بكالوريوس بدرجة شرف – جامعة الخرطوم ـ كلية الهندسة الكهربائية ـ قسم اتصالات 1978

تلقى دورات تدريبية متعددة في مجالات الإذاعة والتلفزيون والاتصالات في السودان

وتونس وبريطانيا وبلجيكا والولايات المتحدة وسويسرا.

و هاكم جانب من سيرته الذاتية..

يجيد اللغتين العربية والإنجليزية قراءة وكتابة وتحدثا.

4: الخبرة العمليـة :

1.4- المهندس المسؤول عن محطة الرصد الإذاعي والتلفزيوني بالخرطوم (1979-1981).

3.4- مهندس مشرف بالإدارة الهندسية لاتحاد اذاعات الدول العربية تونس (1981-1989).

2.4- مدير الإدارة الهندسية بالإنابة باتحــاد اذاعــات الــدول العربيــة (1989-1990).

4.4- مدير الإدارة الهندسية باتحاد اذاعات الدول العربية (1990 -2014).

5: الخبرة المهنيـــة :

1.5- الإشراف على كافة المسائل التقنية المتصلة بعمل الاتحاد وأنشطته والقيام

بأعمال السكرتارية للجنة الهندسية للاتحاد.

2.5- المساهمة بفعالية في إنشاء نظام التبادل بشقيه الإذاعي والتلفزيوني لاتحاد اذاعات

الدول العربية وتوفير كافة التسهيلات الضرورية لإنجاحه مثل توفير أنظمة التبادل

المتطورة والتجهيزات والسعات “الساتلية” المناسبة.

3.5 – المساهمة بفعالية في كافة أنشطة الاتحاد الرياضية من خلال المشاركة في

المفاوضات على المستويين العربي والأجنبي بغرض الحصول على الحقوق الرياضية

العربية والإقليمية والدولية وإنجاز العقود الخاصة بها وكذلك توفير التغطيات

التلفزيونية المناسبة للبطولات والأحداث الرياضية التي يمتلكها الاتحاد.

4.5- المساهمة في دراسة وتنفيذ مشروع التمويل الذاتي باتحاد اذاعات الدول العربية وتوفير الموارد المالية اللازمة له.

6: الخبرات العربية والدولية :

تمثيل الاتحاد خلال العقود الثلاثة الأخيرة في العديد من الأنشطة ذات الصلة بالمجالات

الهندسية والرياضية والتبادلية في في المنظمات الاقليمية والدولية من أبرزها :

الاتحاد الدولي للاتصالات ITU (المؤتمرات العالمية للراديو 1982–2010 ا

ومجموعة الدراسات المتخصصة).

المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بتونس، وذلك بإنشاء وتفعيل نظام VSATللاتصال عن بعد ، والمشاركة الفنية والإدارية في تنشيط 7 دورات تدريبية وورشات عمل عن بعد باستوديوهات المنظمة عبر عربسات.

اتحاد الاذاعات الأوروبية -.EBU

اتحاد الاذاعات الآسيوية- .ABU

اتحاد الاذاعات الافريقية- .AUB

الاتحادات الإذاعية العالمية- .WBU-TC, WBU-ISOG

المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية “عـــرب ســـات”

المعهد الآسيوي للتنمية . AIBD

المؤتمرات الدولية للإذاعة والتلفزيون .IBC

مؤتمر ومعرض كابساتCabSat.

7: المبــادرات والمشروعات

المساهمة بفعالية في وضع المشاريع وإنشاءالعديد من الأنظمة لفائدة اتحاد اذاعات الدول العربية، ومن أهمها :

7/1. إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية الضرورية والمشاركة في المفاوضات التي

أفضت إلى استئجار الاتحاد للسعات “الساتلية” الضرورية من “عرب سات” –

(1990 إلى 2012)

7/2. إعداد الدراسات التي أفضت إلى تبني وتطبيق تعرفات تبادلية تلفزيونية

تفضيلية في المنطقة العربية.

7/3. إنشاء نظام التبادل الاذاعي عبر “الساتل” VSAT للاتحاد

7/4. إنشاء نظام رقمنة التبادلات التلفزيونية (DTV) للاتحاد على السعات الساتلية على عرب سات ونورسات.

7/5. إنشاء نظام التبادل متعدد الوسائط والخدمات عبر “الساتل” MENOS-ASBU على عرب سات.

7/6. إعداد دراسات جدوى حول مزايا استخدام نظام MENOS-ASBU وجدواه

الاقتصادية لبعض المؤسسات الإعلامية بالدول العربية.

7/7 إنشاء نظام التدريب عن بعد للاتحاد.

7/8. إنشاء الباقة العربية الموحدة لتغطية مناطق العالم المختلفة على “السواتل” الأكثر مشاهدة.

8: أنشطة اتحاد اذاعات الدول العربية:

المشاركة في كافة الاجتماعات والمؤتمرات والندوات ومن أهمها :

1.8 اجتماعات اللجنة الهندسية للاتحاد السنوية من 1980 إلى 2013.

2.8. الندوات والحلقات الدراسية وورشات العمل الهندسية (1981-2013).

3.8. اجتماعات اللجان الدائمة الأخرى للاتحاد (الاذاعة/الأخبار/

البرامج المالية الادارية القانونية). خلال الفترة 1989- 2013.

4.8. اجتماعات المجلس التنفيذي والجمعية العامة للاتحاد (1989 -2013).

9 : تغطية الأحداث الرياضية والاخبارية:

الإشراف الفني والمساهمة بفعالية في توفير التغطيات الإذاعية والتلفزيونية للاتحاد للمؤتمرات والبطولات العربية والدولية، وهي على النحو التالي :

1.9- مؤتمرات القمة العربية السنوية (من 2003 إلى 2013).

2.9- دورات الألعاب الأولمبية الصيفية (1992 و 1996 و 2000 و 2004 و 2008 و 2012)

3.9- بطولات كأس العالم لكرة القدم (1982 و 1990 و 1994 و 1998).

4.9- بطولة أوروبا للأمم لكرة القدم (1996 و 2004).

5.9- بطولات أفريقيا للأمم لكرة القدم (1994 و 1996 و 1998 و 2000).

6.9- بطولات آسيا للأمم لكرة القدم (2007 و 2011).

7.9- دورة الألعاب الآسيوية 1994.

8.9- دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2001.

9.9- بطولتي العالم لكرة اليد 2003 و 2005.

10: الدراسات والعـــروض:

إنجاز عدد كبير من الدراسات والبحوث في المجالات الهندسية والرياضية والاخبارية ودراسات الجدوى الاقتصادية والمهنية وتقديم محاضرات وعروض متخصصة ونشرها في مجالات الاذاعة والتلفزيون والاتصالات في عدد من المؤتمرات والاجتماعات العربية والدولية.

11: الجمعيات واللجان المهنية:

عضو مساهم في عدد من الجمعيات واللجان من أهمّها :

مجلس المهندسين الســـوداني.

معهد المهندسين الالكترونيين بأمريكا (IEEE).

المجلس الاستشاري للمؤتمر والمعرض الدولي بامستردام.(IBC Council)

اللجنة الاستشارية لمؤتمر ومعرض كابسات (دبي).

اللجنة الهندسية لاتحاد إذاعات الدول العربية.

اللجنة الهندسية لاتحادات الإذاعات العالمية (WBU-TC).

مجموعة تشغيل “السواتل” الدولية (WBU-ISOG).

اللجنة العليا للتنسيق بين القنوات الفضائية العربية.

المجموعة العربية للتلفزيون عالي الدقة (AHD).

المؤتمر الدولي لتنسيق الموجات الإذاعية القصيرة (HFCC).

و كانت جامعة الدول العربية قد قامت بتكريمه قبل حوالي 5 سنوات ضمن كوكبة من العلماء و الخبراء العرب في مجال الاعلام و الاتصالات الذين قدموا خدمات جليلة للأمة العربية في َمجال اختصاصهم..

ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد

يس إبراهيم

خبير اعلامي