رأي ومقالات

وفاة عبدالمنعم الشوين ناظر المسيرية الحمر (الفلايتة)

2025/06/17
إبراهيم الصديق

الشوين..
التعبير الأدق فى وفاة عبدالمنعم الشوين ناظر المسيرية الحمر (الفلايتة) ، أن مليشيا الدعم السريع المتمردة تسببت فى وفاته وليس إغتياله كما يردد البعض ومما يجدر الوقوف عنده أن :
– الشوين من النظار القليلين الذين دعموا عصابة آل دقلو المجرمة ، ومنذ بداية الحرب فى ابريل 2023م ولم يتغير موقفه رغم ضغوط قيادة مجتمعية عليه فى بداية التمرد وفى الأيام الأخيرة..

– لم تقدر قيادة المليشيا المتمردة مواقفه هذه ، واختطفوا ابنه إلى مكان مجهول مع آخرين ، وأتضح لاحقاً أنهم زجوا به فى سجون نيالا ، ورغم مطالباته ومناشداته لكن قيادة المليشيا لم تستجب لرجائه مما زاد من مضاعفات مرض القلب والضغط النفسي وتوفى صباح اليوم 17 يونيو 2025م بالفولة..

– والشوين رجل طاعن فى السن تجاوز (الثمانين) سنة ، وهو سبب الذى دفع الاجهزة الأمنية إلى عدم إعتقاله عندما جاء إلى الأبيض مستشفياً ، وقابل الأطباء وغادر دون أن يعترضه أحد..
– وخلاصة الأمر أن هذه العصابة المجرمة لا تحترم حليفاً ولا تقدر كبيراً ولا تضع إعتباراً لقبيلة أو مجتمع ، ما لم تكن جزءا من دائرتهم القبلية الضيقة ، وهذه حقيقة بدأت تتكشف للكثيرين الآن..
ابراهيم الصديق علي
17 يونيو 2025م

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