من هم أبرز الأسماء المرشحة لحكومة كامل إدريس؟

صراع خفي.. لماذا تتأخر تشكيلة الوزراء في السودان؟

وجوه جديدة.. هل تشهد الحكومة القادمة تغييرًا جذريًا؟

المطبخ السياسي.. من هم المستشارون الخفيون وراء كواليس القرار؟

تسريبات حصلت عليها الجزيرة نت اليوم تكشف أن رئيس الوزراء يصر على معايير صارمة لاختيار الوزراء أبرزها الكفاءة والحياد بعيداً عن المحاصصات التقليدية.

🔹 تأخير إعلان الحكومة.. تصميم على المعايير أم خلافات مع الشركاء؟

رغم مرور شهر على تكليف إدريس ما يزال الإعلان عن التشكيل متعثراً بسبب حرصه على وضع ضوابط دقيقة للوزراء واشتراطه تمثيلًا واسعاً لكل فئات المجتمع.

🔹 رجال الظل حول إدريس.. من لندن إلى الخرطوم

شخصيات بارزة تساند رئيس الوزراء من خلف الكواليس أبرزهم الإعلامي خالد الأعيسر والخبير الاقتصادي حسين الحفيان والدبلوماسي بدر الدين الجعيفري ورجل المخابرات العقيد نزار عبدالله.

🔹 كامل إدريس يخط رؤية جديدة للحكم.. عبر فتح التنافس على الوزارات للجميع

إدريس يعمل على إتاحة الفرصة لكل الكفاءات للمشاركة في حكومته ويعتمد على مشاورات مع القطاعات المهنية والمجتمعية.

🔹 هيكل وزاري من 18 حقيبة ومجالس استشارية جديدة

تم التشاور مسبقًا على هيكل حكومي جديد شمل 18 وزارة وعدد من المفوضيات بموافقة من #مجلس_السيادة.

🔹 الوجوه الجديدة.. #جرجس_القبطي وجرحى المعارك يدخلون المشهد الوزاري

إدريس يسعى لإدماج الشباب والمرأة والمشاركين في معركة “الكرامة” بما في ذلك شاب قبطي قاتل ضد قوات الدعـ م السـ ريع.

🔹 خلاف محتدم في #وزارة_الخارجية.. عمر صديق أم إدريس فرج الله؟

تنافس شديد بين دبلوماسيين على حقيبة الخارجية الاول مقرب من البرهان، والثاني يحمل ميزة تمثيل جبال النوبة وإجادة لغات أجنبية.

🔹 وزارة الصحة إلى الشرق؟.. #أوشيك وأمين أبرز المرشحين

إدريس يدرس أسماء من شرق السودان لتولي الصحة بين اختصاصي المخ أوشيك، والبروفيسور محمد الأمين المرتبط بالهدندوة.

🔹 هل يعود خالد الأعيسر وزيرًا؟ أم تقترب #سامية_الهادي من إعلام السودان؟

خالد الأعيسر من أبرز الشخصيات التي ضمنت دورا في حكومة كامل إدريس المقبلة وربما يكلف بملف المستشار الإعلامي أو أي ملف آخر يمنحه حرية الحركة لخدمة الحكومة الجديدة دون اثارة الجدل

فالأعيسر المقرب من العسكريين ومن كامل إدريس ربما لن يعود وزيرا للإعلام حيث برز اسم سامية الهادي في المنصب ذاته كونها تضيف وزن “الجندر” إلى الحكومة الجديدة كما أنها مهنية من الطراز الأول وتشغل الآن منصب وكيل وزارة الإعلام وليست مثيرة للجدل مثل الأعيسر الذي ربما يكلف بملف المستشار الإعلامي أو أي ملف آخر يمنحه حرية الحركة لخدمة الحكومة الجديدة.

🔹 #نبيل_أديب خارج وزارة العدل.. ومخاوف من صراحته

رغم ترشيحه المبدئي تراجع إدريس عن تعيين نبيل أديب وزيرًا للعدل بناءً على نصائح داخلية بسبب مواقفه الحادة من الوثيقة الدستورية.

🔹 العقدة الأكبر.. تمسك الحركات المسلحة بحصتها من وزارات اتفاق جوبا

إدريس يواجه تحديًا مع حركة العدل والمساواة التي تصر على عدم المساس بنسبة مشاركتها المقررة في اتفاق جوبا للسلام .

🔹 #جبريل_إبراهيم.. بين الإشادة بدوره الوطني والتوجس من تقليص نفوذ الحركة

مقربون من إدريس يرون في جبريل شخصية دولة تستحق منصباً أرفع لكن داخل حركته يرفضون أي مساس بمواقعهم التنفيذية.

🔹 حركات الكفاح المسلح تهدد بالمقاطعة التنفيذية.. وتتمسك بـ”معركة الكرامة”

بينما تتصاعد الخلافات حول الحقائب تلمح الحركات إلى الانسحاب من الحكومة دون التراجع عن دعم المعركة ضد الدعـ م السـ ريع.

🔹 الزمن يضغط.. شهر على تكليف إدريس ولا حكومة بعد

السودانيون يترقبون وسط أزمة وطنية وعالم مضطرب بينما يسابق رئيس الوزراء الزمن لإيجاد توليفة توازن بين الإصلاح والواقعية السياسية.

#السودان



‎طلال مدثر‎