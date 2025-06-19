■ تخريجات وتهويمات مكتب رئيس الوزراء المعين تفتح مسارب ومسارات الضحك والتعجب .. دكتور كامل إدريس يجربون هذه الأيام الحلاقة في رؤوس اليتامي !!

■ الصحفي محمد جمال قندول من المقرّبين جداً لرئيس الوزراء المعيّن .. وما يأتي به قندول هو الأكثر دِقّة .. أكثر حتي من تسريبات الجزيرة نت التي سارع مكتب كامل إدريس إلي نفيها ..

■ الشاب قندول المقرّب من رئيس الوزراء جاء اليوم بمالم تسبق إليه الأوائل رئيس وزرائنا الذي قال بأن الطريقة الجديدة لاختيار الوزراء للحكومة ستكون عبر تقديم إلكتروني توفرت له كل سبل الراحة والفخامة والتأمين لضمان الشفافية والنزاهة !!

■ المدهش في تسريبات قندول غير القابلة للنفي أن لجنة متخصصة من أساتذة بجامعة الخرطوم ستقوم بفرز طلبات المتقدمين لشغل وظائف الوزراء في الحكومة الجديدة !!

■ من متناقضات هذا التنظير العجيب أن اختيار الوزراء سيراعي التوازن المناطقي والجهوي .. قندول قال في تسريباته إن مصدره الذي نقل له هذا الحديث أكد أن هذه الطريقة في الاختيار غير مسبوقة وخارج الصندوق ..

■ بالمناسبة .. تسريبات قندول دائماً يكون مصدرها الشخص الأول .. وفي هذا التصريح يأتي كامل إدريس في مقدمة من يُتوقع أنهم تحدثوا لقندول بالأصالة ..

■ لاتفوتكم فرصة التقديم لشغل مناصب وزراء مع كامل إدريس ..

عبد الماجد عبد الحميد