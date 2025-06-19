إسحاق أحمد فضل الله يكتب: (نحن….٢)

ونقص كيف إن الفارابي يضبط العود ويضرب عليه … وكل من في المجلس يرقص، والفارابي يعيد ضبط العود بطريقة أخرى ويضرب عليه وجميع من في المجلس ضحك غصباً عنه، والفارابي يعيد فك وتركيب العود ويضرب عليه .. وجميع من في المجلس يبكي … غصباً عنه، ثم فك وتركيب وضرب ويغرقون في النوم.

وفك وتركيب السوداني عندنا هو

…..

المرحوم علي المك قال

في مسابقة عالمية لصراع القطط … القط السوداني الهزيل المبشتن

يرزع القط الياباني علقة

ويلطم الأمريكي بعد ثانيتين .. ويطارد البريطاني ويعجز عن الإمساك به

والناس المصابين بالدهشة لمقدرة القط السوداني الهزيل هذا ومقدرته على كل هذا البطش .. الناس هؤلاء يحتفلون بالقط هذا ويطلبون منه إلقاء كلمة

والقط السوداني يقول: احم … احم … الحقيقة … الحقيقة أنا لست قطًا …. أنا نمر… لكن قاتل الله المجاعة …

ونحن الآن تحت الجوع والحرب .. و.. نستطيع أن نقاتل وأن نهرد كل المعوقات …. وأن ننتصر…

و .. قرررربت…

……

(2)

لكن….

جاكسون حاكم الخرطوم في الثلاثينات يكتب في مفكرته

السودانيون لن ينجحوا أبدًا في إقامة دولة

فالسوداني … شجاع

… شهم … حساس …. ذكي

لكن السوداني حقود لدود حسود .. لا يهدأ إن رأى نعمة عند سوداني أخر حتى يزيلها

…….

وعناصر الأرض مائة وستة عشر

وعناصر النفس ألف وستة عشر .. وكلها موجودة عند السوداني

والإنتظار حتى نصل إلى النظافة شيء يصبح هو العنصر السابع عشر بعد الألف … ولن نصل

وفيلم فاز بالأوسكار يهدي إلينا الحل

ففي الفيلم الشاب المراهق الذي هو معجب جداً .. جداً .. جداً .. بنجم سينمائي يفاجأ بالنجم هذا يزور الحي الذي يعيش فيه المراهق

والصبي يفاجأ بأن الزحام حول النجم يجعل الوصول إليه مستحيلاً

والصبي يصل إلى فكرة ممتازة لفتح الطريق

الصبي ينزع ثيابه

ثم ينغمس فى المجاري … حيث أن فضلات الناس … الفضلات الغليظة … تتعلق به

والصبي عندها يندفع وسط الناس والناس يتهاربون لفتح الطريق له

وكامل إدريس للوصول إلى خطته .. وإلى مواد تنفيذها سوف يضطر إلى أن يغمس نفسه في المجاري

كل ما عليه أن يخشاه هو أن هناك من سوف ينظر إلى القاذورات التي تغطيه ثم يصيح معلناً إعجابه برائحة وشكل ومذاق الفضلات هذه ويندفع للتمسح بها حتى يبقى مع كامل

……

(3)

لكن .. حفظ الكرامة له أساليب لا تنتهي

وأيام غزو التعايشي لأمدرمان الجنود يرغمون الناس في الطرقات على أفطار رمضان والزنا

ويرغمون شيخاً على أن يزني بإمرأة هناك

وفي الخلوة الشيخ يقول للمرأة

: أعطيك ريالين .. وقولي لهم أنني زنيت بك

قالت

؛؛ أنت تصون دينك عن الزنا … وأنا لا أصون لساني

عن الكذب في هذا الشهر المبارك؟؟

مستحيل…

إن لم تفعل فضحتك فأنا لا أكذب في رمضان

فتاوى سياسية كثيرة سوف يلقاها كامل وهو يحاول أن يرمم حكومة جديدة

إسحاق أحمد فضل الله