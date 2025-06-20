(بلبسة) ترامب وعمالة قحت !!

> لم يتردد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يستشعر حرج ربيبتهم إسرائيل وقد فشلت حتى الآن في توجيه الضربة القاضية لطهران لم يتردد أبدا في رفع شعار ( بل بس ) في مواجهة الإيرانيين .. وهو ذاته الشعار الذي رفعه أهل السودان في مناصرة جيشهم لطرد التمرد من عموم ولايات السودان…

> بالطبع جماعة لا للحرب لم يستنكروا على ترامب ذلك بل المدهش أنهم استلفوا شعار الشعب السوداني وهم يصطفون خلف الصهاينة ويرفعون( ضرعاتهم ) حتى تبين ( حجبات آل دقلو) ويهتفون( بل بس) كلما وقع صاروخ اسرائيلي في إيران!!!

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> بليدة في بيت أمها & شاطرة في بيت (العزابة) !!!!

###مقرفين###

حسن إسماعيل