رأي ومقالات

(بلبسة) ترامب وعمالة قحت !!

2025/06/20
حسن اسماعيل
حسن اسماعيل

> لم يتردد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يستشعر حرج ربيبتهم إسرائيل وقد فشلت حتى الآن في توجيه الضربة القاضية لطهران لم يتردد أبدا في رفع شعار ( بل بس ) في مواجهة الإيرانيين .. وهو ذاته الشعار الذي رفعه أهل السودان في مناصرة جيشهم لطرد التمرد من عموم ولايات السودان…

> بالطبع جماعة لا للحرب لم يستنكروا على ترامب ذلك بل المدهش أنهم استلفوا شعار الشعب السوداني وهم يصطفون خلف الصهاينة ويرفعون( ضرعاتهم ) حتى تبين ( حجبات آل دقلو) ويهتفون( بل بس) كلما وقع صاروخ اسرائيلي في إيران!!!
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> بليدة في بيت أمها & شاطرة في بيت (العزابة) !!!!
###مقرفين###

حسن إسماعيل

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