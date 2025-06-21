بحث علمي محايد :

هل أصدر أي حزب ليبرالي أو يساري إيراني بيانًا يدين الحكومة الدينية لانتهاكها معاهدة حظر الانتشار النووي كما ادعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟ وهل أدان أيٌّ من هذه الأحزاب الحكومة لإبطاء أو إغلاق الإنترنت واعتقال مواطنين متهمين بالتجسس لصالح العدو؟

إذا لم يُصدر أي حزب مثل هذه الإدانة، فالسؤال هو: لماذا؟ هل أصبحت هذه الأحزاب بوقا لحكم الملالي والديكتاتورية الدينية وطبعت مع ولاية الفقيه؟ هل اشترت الحكومة هذه الأحزب أم أنهم يطمعون في أن تتفضل عليهم بمناصب؟ أم أنهم مجرد حفنة من المغفلين النافعين؟ وفي النهاية طلعو مجرد كيزان شيعة متبرقعين.

رسائل قصيرة:

بالنسبة لليساريين القالو الكيزان إشترونا، قولو لكرتي “يا علي” رسل القروش، أخرتها ليه؟ أو أفضل ترسلها سناء ومعاها كيكة.

بالنسبة لاصحاب الرسالة القالو إحنا بنبحث عن مناصب، كلمو كامل إدريس ده يشوف لينا حاجة عشان ما نطلع بي قد القفة للمرة الألف.

بالنسبة للسنبليين البيبسي كولا، بنقول ليهم ، بنقول ليهم، بنقول ليهم، ما بنقول ليهم حاجة.

معتصم اقرع