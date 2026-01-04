العام 2026م: الخرطوم العاصمة المستقبلية.. من هنا يبدأ البناء ..!!

أهلي وأحبتي في كل ربوع السودان، مع إشراقة أول يوم في عام 2026، لا نقف فقط على أعتاب عام جديد، بل على عتبة تاريخ جديد نكتبه بأيدينا. لقد علمتنا المحن أن التوقف حيث سقطنا ليس خياراً. خيارنا الوحيد هو أن نبدأ من حيث انتهى العالم، وأن نجعل من هذه النقطة حجر الزاوية لإعادة إعمار وطننا بروحه وهويته السودانية الأصيلة.

إن بناء العاصمة المستقبلية ليس مجرد ترميم للحجر، بل هو صياغة للعقول وتوحيد للقلوب. واليوم، يمنحنا العلم الأدوات اللازمة لتحقيق قفزة حضارية، لا مجرد العودة إلى ما كنا عليه.