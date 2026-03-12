إلى اثيوبيا : لست بالخب ولا الخب يخدعني ..

ليت الفريق اول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة ارسل في بريد رئيس الوزراء الاثيوبي آبي أحمد هذه المقولة المتواترة عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب : لست بالخب ولا الخب يخدعني..

واثيوبيا التي تتحدث عن مد السودان بالكهرباء من سد النهضة ، هي ذاتها – اثيوبيا – حيث تنطلق المسيرات من مطارات بني شنقول لضرب محطة كهرباء أم دباكر بكوستي ، وتمتد إلى النيل الأزرق ، وتحط طائرات اليوشن كارقو الاماراتية في مطار أصوصا لإرسال العتاد العسكري والآليات واجهزة التشويش إلى مليشيا آل دقلو الارهابية..

د.ابراهيم الصديق على

11 مارس 2026م..