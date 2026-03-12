من مواجع الحرب ( ٢٨٧٨٤ ):

□□ مدرسة ود الزاكي… حين تُقصف الطفولة ويصمت العالم

دماء التلاميذ في النيل الأبيض تطرح السؤال الأكبر: من يحمي المدنيين في السودان؟

كتب: يحيى محمد خير

في الحروب، قد تختلف الجبهات وتتصادم الجيوش، لكن هناك خطوطاً حمراء اتفقت عليها الإنسانية منذ عقود طويلة.

من بين هذه الخطوط: المدارس، والمستشفيات، ودور العبادة.

هذه ليست أهدافاً عسكرية، بل ملاجئ للحياة.

لكن ما حدث في ولاية النيل الأبيض كسر هذه القاعدة الإنسانية بصورة مؤلمة، حين تعرضت مدرسة ود الزاكي للقصف في حادثة هزت الضمير الإنساني، وأدت إلى استشهاد مدير المدرسة وعشرة من التلاميذ في الحال، إضافة إلى عدد كبير من الجرحى.

لم يكن ذلك مجرد حادث عابر في سياق الحرب، بل جريمة تطرح سؤالاً أخلاقياً وقانونياً كبيراً أمام العالم.

حين تتحول المدارس إلى مقابر

المدرسة هي المكان الذي تُصنع فيه الأحلام.

هي المكان الذي يدخل إليه الأطفال حاملين دفاترهم الصغيرة وأحلامهم الكبيرة.

لكن في ود الزاكي، تحولت المدرسة إلى موقع للمأساة.

سقط الأطفال الذين جاءوا ليتعلموا القراءة والحساب، فإذا بهم يدفعون حياتهم ثمناً لصراع لا علاقة لهم به.

وقبل هذه الجريمة، تعرضت جامعة النيل الأبيض بمدينة كوستي لقصف مماثل، في مشهد يؤكد أن المؤسسات التعليمية أصبحت في دائرة الاستهداف.

إن استهداف المدارس ليس مجرد تدمير مبانٍ، بل هو استهداف مباشر لمستقبل مجتمع كامل.

جريمة ضد الإنسانية

إن تعمد استهداف المدنيين والمنشآت المدنية – وعلى رأسها المدارس – يشكل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي الإنساني.

بل إن تكرار مثل هذه الأفعال يضعها في إطار الجرائم ضد الإنسانية.

ما حدث في مدرسة ود الزاكي يندرج ضمن الإرهاب الممنهج ضد المدنيين العزل، حيث يتم ترويع التلاميذ والكوادر التعليمية وتدمير المؤسسات التي تمثل أساس الحياة المدنية.

إن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، ولا يمكن أن تمر دون مساءلة.

الصمت الدولي… شراكة في الجريمة

الأخطر من الجريمة نفسها هو الصمت الدولي.

فالعالم الذي وضع القوانين لحماية المدنيين، مطالب اليوم بأن يثبت أن هذه القوانين ليست مجرد نصوص على الورق.

إن الصمت، أو التردد، أو الدعم الخفي لمن يرتكب هذه الانتهاكات، يمثل شكلاً من أشكال الشراكة غير المباشرة في الجريمة.

إن الضمير العالمي مطالب اليوم بأن يتحرك، ليس فقط بدافع العاطفة، بل بدافع المسؤولية القانونية والأخلاقية.

نداء إلى المنظمات الدولية: أنقذوا حق الأطفال في التعلم

إن أطفال ود الزاكي يجب ألا يتحولوا إلى مجرد أرقام في تقارير الأخبار.

ولهذا نتوجه بنداء واضح إلى المنظمات الدولية المعنية بالطفولة، وعلى رأسها:

اليونيسف

منظمة إنقاذ الطفولة

بضرورة تسليط الضوء الدولي على هذه المأساة، وتحويل مدرسة ود الزاكي إلى رمز عالمي لانتهاك الطفولة.

إن استهداف المدارس هو اغتيال لمستقبل جيل كامل، ويجب أن يُعامل على هذا الأساس.

نداء الضمير القانوني

كما نتوجه بنداء صريح إلى المجتمع الحقوقي الدولي والآليات الأممية:

إن ما حدث في مدرسة ود الزاكي يجب أن يكون نقطة تحرك قانوني دولي، من خلال:

تفعيل إعلان المدارس الآمنة.

فتح تحقيقات دولية مستقلة في استهداف المؤسسات التعليمية.

ضمان المساءلة القانونية لكل من يقف وراء هذه الجرائم.

توفير الدعم النفسي والطبي العاجل للأسر المتضررة.

فحماية الأعيان المدنية ليست خياراً سياسياً، بل التزام قانوني على المجتمع الدولي.

مدرسة ود الزاكي… جرح في ضمير الإنسانية

إن مأساة ود الزاكي ليست مجرد قصة سودانية، بل هي قضية إنسانية عالمية.

فحين يُقتل الأطفال في مدارسهم، فإن الإنسانية كلها تُصاب في قلبها.

ويبقى السؤال الذي سيكتبه التاريخ يوماً ما:

هل تحرك العالم لحماية أطفال السودان؟

أم اكتفى بالمشاهدة بينما كانت المدارس تُقصف والأحلام تُدفن تحت الأنقاض؟

إن أطفال السودان لا يحتاجون إلى بيانات تعاطف،

بل يحتاجون إلى عدالة تحميهم… وعالم يرفض أن تُقصف الطفولة مرة أخرى.