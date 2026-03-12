⛔️⛔️

عندما تذهب إلى المطارات وتقدم للسفارات ستعرف معنى أن يكون هنالك جماعة في بلدك مصنفة أنها إرهابية، فظابط المطارات أو قنصل السفارات لا يعرف إن كنت منتميا لتلك الجماعة أم لا، سيضع كل الاحتمالات التي تحمي أمنه القومي وتحفظ مصالح بلده. فاحتمال أنك إرهابي وارد وأنك منتمي لتلك الجماعة حاضر، حينها لن تنفعك منشوراتك في الفيسبوك التي فشيت بها غيظك تجاه كوز او قريب ينتمي لتلك الجماعة .حتى في الوظائف في الخارج يكون التدقيق الأمني كبير وفرص حصولك على منحة دراسية أو تدريب ضئيلة..

بعد الحرب في السودان قال لي أحد الأصدقاء المحاميين في كندا إن إجراءات الإقامة الدائمة للسودانيين صارت تأخذ فترات طويلة بسبب حالة الفوضى في السودان والخوف من حصول أفراد أجانب على جوازات سفر سودانية عن طريق قوات الدعم-السريع !..

سيتأثر السودانيين جميعا بهذه التصنيفات وستتأثر مؤسساتهم المالية واستثماراتهم الخارجية.أنظروا للبنانيين والسوريين والعراقيين والإيرانيين والكولومبيين والفنزويليين والنيجيريين، وكل دولة تم تصنيف فيها جماعات إرهابية، انظروا لوضعهم وأحوالهم وسمعتهم الخارجية، انظروا لهم وستعرفوا أن المروجين لهذه القرارات يعرفون خطورتها على السودانيين وليس على من تم تصنيفهم ولكنهم ينطلقون من غبينة شخصية، غبينة تجعلهم فرحين بدمار السودان وخرابه،لا يهمهم السودانيين ولا مستقبلهم بل يهمهم تنفيذ أوامر من يشغلوهم ويدفعوا مصاريف يومياتهم .



حسبو البيلي

