⭕الانتباه والحذر،،

▪️الكناني، ، فتنة قادمة يتداولها الإعلام المحلي والعالمي بخبث ويركز عليها مع التصعيد كل مرة بما يدور بولاية الجزيرة، وتصوير ذلك وكأن سكان الكنابي مضطهدين من قبل الدولة والمجتمع.

▪️مؤتمر الكنابي هو فكرة يسارية؛ وبرز المؤتمر كفكرة مع ظهور ثورة ديسمبر وله أهدافه الاستراتيجية وهو جسم مثل “تجمع المهنيين” وإن كانت الفكرة الظاهرة خدمية لإصلاح وضع الكنابي إلا أن اليسار يسعى إلى استغلال مواطن الكنابي والمتاجرة به سياسيًا للتكسب منه والميديا مليئة بالبيانات والفيديوهات التي تثبت ذلك.

▪️الجميع يلاحظ كيف تدار قضايا الكنابي بمسميات كثيرة من بينها “العنصرية ،الجهوية، الاستغلال” وهذا خطر كبير على مستقبل المنطقة بزرع مثل هذه النعرات التي ربما تنعكس سلبًا في نفوس الأجيال القادمة.

▪️على كلٍ يجب إدارة الكنابي بعيدًا عن الأجسام السياسية كما أنه لابد من دمج قضاياها بقضايا المجتمع عمومًا دون التطرق لها بمعزل عن المنطقة فإن التمييز يولد غبن وحقد تجاه المجتمعات الأخرى ويصورها وكأنها “معسكرات نزوح” فيجب إما دمجها كأحياء سكنية أو إبقائها كما كانت مراكز عُمالية مثل الثكنات (الإشلاق) يأوي من هم في خدمة المشروع فقط دون حق التملك.

♦️النار من مستصغر الشرر.

جنداوي