إسحق أحمد فضل الله يكتب: (باب الخروج من القمقم… أين)

وروكوفيلر. مات أثناء ممارسة الجنس

وفيلكس ملك فرنسا التاسع عشر

والبابا الثاني عشر

و…

والقائمة (المشوقة) هذه لا نهاية لها

والبعض يقرأها بإنتباه لأنه

ما هو العِرقي؟

إنه هو ذاته التمر وتحويل (لطبيعته) لأن مسح وجوده من الوجود مستحيل

والخمر إدمانها يجعل العقل (يقاتل) ضد شفائه منها

عقولنا فعلوا بها ما فعلوه بالتمر…

ونحن نكرر الآن ما فعلته العقول هذه منذ ألف عام

…

ومن. وعقولنا التي صنعوا بها ما صنعوا بالتمر هي العقول التي قال عنها خالد محمد خالد

في صباح يوم كربلاء، صلى جنود جيش يزيد الصبح، وجلسوا في التشهد يقولون

(اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد)، ثم قاموا وحملوا سيوفهم وقتلوا آل محمد

…..

والأسبوع الماضي تظهر الباكستان المسلمة… المسلمة. نعم

والباكستان (أعظم قصة إسلامية) حكايتها هي

……

محمد علي جناح / بعد اليأس من كل وعد هندوسي / يطلق دعوة للمسلمين للهجرة إلى أرض دولتهم… الباكستان

والناس… تحت دعوة الإسلام… الإسلام فقط… خرجوا

تركوا البيوت… والمزارع والمهن… وكل علاقة بكل شيء… وحملوا أطفالهم يمشون على الأقدام ألف ميل

وعصابات الهندوس تنطلق… وتقتل كل من تصل إليه

وقطار يحمل خمسمائة مسلم يدخل نفقًا ليخرج من الجانب الآخر وهو يحمل خمسمائة جثة…

والحكايات لا تنتهي، لكن المسلمين أقاموا دولة الباكستان المسلمة… المسلمة

ومدهش أن دولة الباكستان المسلمة تقوم في أيام خطة تدمير كل العرب المسلمين

(في المخطط الأوروبي قالوا: المسلمون لن يتركوا إسلامهم إلا إذا أقمنا لهم معبودًا يعبدونه وهم يظنون أنهم ما زالوا مسلمين)

وبريطانيا تقيم للمسلمين العرب آلهة بإسم… القومية العربية… والوطنية… و

وآلهة أخرى ما زالت موجودة…

……

والعكيلي. العراقي

وسميرة موسى… المصرية

وشهرزاد. المصرية…

و… القائمة الأولى في الحديث هذا هي قائمة بأسماء من ماتوا أثناء لقاء العشيقات

بينما القائمة الأخيرة هذه هي أسماء ثلاثة من بين مئة أو أكثر من علماء الذرة الذين اغتالتهم إسرائيل في الحرب الهامسة التي تظل تضرب الجهاز العصبي للأمة

بعد ضرب عقل الأمة المسلم

…….

وزارة كامل. هل بها وزير واحد لوزارة تكون هي وزارة الإحصائيات، والرصد… والتحليل… والتنبؤ… و…؟

لا… طبعًا… لا… لا

اللهم. اللهم

إسحق أحمد فضل الله