من المؤكد أن إيران لن ترد عسكريًا على أمريكا

يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية قد نجحت بالفعل في توجيه ضربة مؤثرة للبرنامج النووي الإيراني. ومن المؤكد أن إيران لن ترد عسكريًا على أمريكا، ولن تغلق مضيق هرمز.

ستسعى طهران للتعامل مع هذه التطورات الخطيرة سياسيًا، وستلجأ إلى تكتيكات إعلامية مدروسة للحفاظ على تأييد الشارع، خاصة وأن الهجوم الأمريكي اقتصر على هذا السيناريو، متخليًا عن سيناريو إسقاط النظام.

ومن المحتمل أن تحصل إيران على دعم جديد من بعض حلفائها لمساعدتها في مواصلة برنامجها النووي، فهي تمتلك الخبرة والرغبة والإرادة للقيام بذلك، أما على الصعيد العسكري، فستجنح إيران للسلم، وسوف تركع بقية الدول الإسلامية، واحدة بعد الآخرى، خوفاً من هذا المصير.

في المقابل، ستواصل إسرائيل عمليات استهداف القادة العسكريين، وربما يصل الأمر إلى استهداف خامنئي نفسه. فإسرائيل في حالة نشوة بالنصر، وتشعر بحماية أمريكية تمنحها مطلق الحرية للتصرف دون مساءلة. ومن المؤكد أيضًا أن تل أبيب ستقيم تمثالًا لترامب أشبه بعجل السامري، وتعبده لسنوات قادمة، فما يقوم به من دعم وتمكين لإسرائيل في الأرض، لم يسبقه عليه أحد، ولا حتى بلفور.

عزمي عبد الرازق