السيد مناوي ادمن اطلاق النار علي قدميه بكثرة التصريحات المشاترة واثارة القضايا الخلافية في غير وقتها.

– علي السيد مناوي ان يفارق محطة المظلومية وان يرد علي التسريب مباشرة لان محتواه خطير جدا.

♦️- التسريب الذي اوردته الصحفية رشان اوشي يذكر بان المشتركة انسحبت من المثلث وكرب التوم بدون قتال وان البرهان عندما استفسرهم ذكروا له انهم يريدون ان يحسموا امر مشاركتهم في الحكومة اولا ثم يتفرغون للميدان. وامور اخري حول اصرار الحركات علي ذات الوزارات..

♦️- علي السيد مناوي ان ينفي التسريب ان كان كاذبا ولكن اسلوب كلامه يؤكد صحة الوقائع لكنه يعترض علي تسريبها.. ان صح الكلام فهذا ابتزاز مرفوض ويجب العدول عنه.



النور صباح

